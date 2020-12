Continúa prófugo director técnico de fútbol acusado de abuso y declaran jugadores de Vélez

Los hechos

El director técnico de fútbol Juan José Acuña Delbene,de la localidad bonaerense de Boulogne, permanecía prófugo, mientras prestaban declaración testimonial dos jugadores de Vélez Sársfield, quienes estuvieron en el lugar de los hechos.La fiscal de San Isidro, Laura Zyseskind, ordenó la captura nacional e internacional de Acuña, pero los efectivos no lo encontraron en su domicilio del partido bonaerense de Quilmes, donde su pareja aseguró haberlo echado, informaron fuentes policiales.Los efectivos se trasladaron a la calle Primera Junta al 500 del partido de Quilmes, donde fueron recibidos por la esposa de Acuña, una mujer de 43 años de edad, y el hijo de ambos de 18.Allí la mujer dijo a los policías que expulsó de su casa al sospechoso al tomar conocimiento de lo sucedido en la fiesta.En ese domicilio, los policías incautaron cuatro teléfonos celulares y un auto Chevrolet Ónix.La joven de 28 años había denunciado que durante una fiesta en la casa del country "Camino Real", en el partido bonaerense de San Isidro, fue abusada sexualmente.En la fiesta estaban presentes cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión, Thiago Almada, Miguel Brizuela y Juan Martín Lucero, quien alquilaba la casa en el country donde corrieron los hechos..El club de Liniers aclaró que sus futbolistas "no están denunciados ni imputados", sino que prestan declaración en condición de testigos, por lo que no fueron incluidos en el primer equipo que juega por la Copa Diego Maradona.Además se dispuso otro allanamiento en una localidad del partido bonaerense de Tres de Febrero, en donde se detuvo a dos mujeres, participantes de la fiesta, una de las cuales es sospechosa de haber robado pertenencias de la víctima.Personal de la comisaría San Isidro novena realizó este procedimiento en un domicilio de la calle Fray Justo Santa Maria de Oro al 5500 en el que resultaron aprehendidas Zaira Noeli Barrionuevo, de 23 años de edad, que fue imputada por el delito de robo, y Graciela Noemí Garrido.Según consta en la causa, la denunciante -que declaró ayer- contó que primero había tenido relaciones sexuales consentidas con el futbolista Almada y que luego no pudo explicar lo sucedido.Los voceros consultados aseguraron que una amiga de la víctima que la acompañó a la fiesta, aseguró que la encontró inconsciente en la cama de una de las habitaciones, con la ropa baja y junto a una jarra que tenía bebidas alcohólicas, mientras el acusado Acuña salía de la habitación y se acomodaba el pantalón..Sin embargo, la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representará a la víctima y su amiga como particulares damnificadas, dijo a Télam que no está de acuerdo con lo actuado hasta el momento y que una vez que asuma la representación solicitará distintas medidas de prueba para determinar la participación que hubieran podido tener los jugadores.