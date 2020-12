Pese al coronavirus, fanáticos se organizan para disfrutar el eclipse del lunes 14

La ONG "Astrnomos sin Fronteras" don lentes protectores que se distribuyeron entre la poblacin en forma gratuita.

#BuenViernes!! Falta muy poquito para el evento astronmico del ao!!

Ven a vivir el #Eclipse2020 donde mejor se va a ver! 🌍🌘🌞#NeuquenEsTuDestinoSeguro pic.twitter.com/OxOw9j76Az Turismo Neuqun (@neuquentur) December 4, 2020

Puesto de observacin en el aeropuerto de la ciudad de Cutral C para facilitar a la poblacin el avistaje del eclipse.

SE LTIMAN DETALLES PARA EL EXTRAORDINARIO ECLIPSE SOLAR EN CUTRAL CO



El 13 y 14 de diciembre habr observacin astronmica con elementos de ltima generacin. Es en el marco de las numerosas actividades que se preparan para vivir una experiencia nica en el #EclipseCutralCo pic.twitter.com/ToHm36pnWS CIUDAD DE CUTRAL CO (@CutralCoCiudad) December 1, 2020

El Eclipse de sol 2020, que se producirá el 14 de diciembre próximo, tiene a una porción de 90 kilómetros de ancho del norte patagónico como a una región privilegiada para poder observar el fenómeno astronómico en localidades en las que tan solo durante dos minutos se hará de noche en medio del día.A medida que se acerca la fecha, la expectativa ha ido creciendo en la comunidad que se volcó masivamente en los últimos días, en la ciudad de Neuquén, a buscar lentes protectores, fundamentales para evitar daños en los ojos, entregados en forma gratuita por el equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) donados por la Organización No Gubernamental (ONG) " Astrónomos sin Fronteras ".El subsecretario de Turismo de Neuquén,, dijo a Télam que "el foco está puesto en Piedra del Águila porque es el lugar que tiene las mejores posibilidades de observación del eclipse y también en Las Coloradas, donde se va a disponer un predio"."A nivel turístico, a partir de la habilitación de la temporada el 1 de diciembre, entendemos que va a haber una afluencia de turismo tanto en Río Negro como en Neuquén importante, aunque no la que estaba pensada originalmente pre pandemia", agregó.La docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNCo,, integra un grupo con colegas de las Universidades de Córdoba, de Cuyo, de San Juan Bosco (Comodoro Rivadavia), y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnológicas (Conicet) que han organizado actividades durante el año de capacitación y difusión del fenómeno.Basset, en diálogo con Télam señaló: "Cuando arrancamos con todo esto estábamos con el tema de la pandemia mal y no sabíamos si íbamos a poder compartir o no con la gente un método seguro de ver un evento que no sucede todos los años y sobre todo en forma tan espectacular como este que será al mediodía"."Hicimos actividades de concientización para observarlo en forma segura, difundimos información acerca del eclipse, sus características con talleres y charlas y el día del eclipse nosotros vamos a viajar a Piedra del Águila para poder sentarnos y disfrutar del espectáculo de la naturaleza", relató.Destacó el aporte realizado por "Astrónomos sin Fronteras" con la donación de lentes protectores para ver el eclipse de sol que se distribuyeron entre la población en forma gratuita en Neuquén y se entregaron a municipios del interior para que hagan lo propio.El secretario de Turismo,, contó a Télam: "Tenemos preparado un predio de dos hectáreas, para recibir a la gente con todos los servicios y desde donde los medios de prensa podrán transmitir al mundo el eclipse como el caso de Radio y Televisión de Neuquén (RTN) que ese día emitirá un programa especial desde las 11 de la mañana".En Junín de los Andes, el intendenteexplicó a esta agencia que "el lunes 14 las calles del centro se van a convertir en peatonal para que los locales gastronómicos puedan sacar las mesas a la calle y con distanciamiento social, al aire libre, la gente pueda disfrutar almorzando el avistaje del eclipse".También durante el fin de semana previo habrá autocine y a través de agencias de turismo se ofrecerá la posibilidad de navegar por el río Chimehuin para ver al eclipse.En Cutral Có, el intendente José Rioseco acordó con el Director del Observatorio de Neuquén, Roberto Figueroa, la colocación de un puesto de observación en el aeropuerto de la ciudad para facilitar a la población el avistaje del eclipse.Mientras tanto y desde Canadá, donde vive, el astrónomo argentino que fue candidato al Nobel de Física,, dijo a esta agencia que los eclipse solares totales "son pocos comunes, ocurren cada dos años en partes muy diferentes del mundo, porque en cualquier parte del mundo pueden ocurrir y básicamente en una región como la Argentina pasan una vez cada generación o dos generaciones incluso".El astrónomo se mostró entusiasta ante este eclipse y recomendó que "cualquier persona que pueda ir a esos lugares y experimentarlo que lo haga, porque es una de las pocas veces que en escala humana uno puede observar o tener en la piel ese sentir de un efecto astronómico, que en este caso ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra".