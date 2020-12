Efemérides del 5 de diciembre

1951 - RACING TRICAMPEÓN. Con gol de Mario Boyé, el Racing Club de Avellanedavence a Banfield por 1-0 en la final del campeonato de 1951 y se convierte en el primer cluben ganar tres títulos consecutivos en la era profesional del fútbol argentino. A su vez,Banfield se convirtió en el primer equipo denominado "chico" en llegar a la final de uncampeonato de Primera División.1901 - WALT DISNEY. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois EEUU), el dibujante,guionista, y productor estadounidense Walt Disney (Walter Elias Disney), pionero de laindustria de la animación en Estados Unidos. Como productor, tiene el récord de personascon más Premios Óscar: 22 estatuillas y 59 nominaciones. Recibió además dos premiosGlobo de Oro especiales y un Emmy, entre otros muchos galardones.2020 - CÁNCER BUCAL. Se celebra en Latinoamérica el Día de la Lucha contra el CáncerBucal con el objetivo de mejorar la salud de la población.2004 - FERNANDO GAGO. El mediocampista Fernando GAgo debuta en Primera División,con la camiseta de Boca Juniors en la victoria ante Quilmes por 1 a 0. Gago jugó tambiénen la selección argentina, en el Real Madrid español, el Roma de Italia y se retiró en VélezSarsfield.2013 - NELSON MANDELA. A la edad de 95 años muere en la ciudad sudafricana deJohannesburgo el abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela, primer dirigentede raza negra en ser elegido presidente de Sudáfrica, cargo que ejerció entre 1994 y 1999.Pasó 28 años en la cárcel por su oposición a la politica de “apartheid” de discriminaciónracial. Recibió el Premio Nobel de la Paz de 1993 por su compromiso con los derechoshumanos.2020 - DIA DEL CICLISTA. Se celebra el Día Nacional del Ciclista en conmemoración de lafecha de 1981 en la que el mendocino Remigio Saavedra, a la edad de 70 años, concretó lahazaña de viajar en bicicleta desde Mendoza a Buenos Aires.1935 - LITTLE RICHARD. Nace en la ciudad de Macon (Georgia, EEUU) el músico cantantey pianista Little Richard (Richard Wayne Penniman), considerado uno de los artistas másinfluyentes e importantes de la historia del rock and roll.1926 - CLAUDE MONET. A la edad de 86 años muere en París el pintor francés ClaudeMonet, uno de los iniciadores del impresionismo, cuyo término deriva de su obra Impresión,sol naciente.1791 - WOLFGANG A. MOZART. Muere en Viena, a la edad de 35 años, el compositor ypianista austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, niño prodigio y maestro del clasicismo aquien se considera como uno de los músicos más influyentes de la historia.2020 - DIA DE LOS VOLUNTARIOS. Se celebra el Día Internacional de los Voluntarios,instituido en 1985 por las Naciones Unidas para homenajear y resaltar la labor de laspersonas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan.