Movilización, intervención en redes sociales y pañuelazo en apoyo a la legalización del aborto

La situación en los barrios populares

Expectativas por el proyecto de IVE

Miles de personas se movilizaron hoy frente al Congreso y multiplicaron sus mensajes en redes sociales en apoyo al proyecto de ley de legalización del aborto, en una jornada con actividades que se repitieron en villas porteñas y en ciudades de todo el país, con protagonismo de personal de salud y docente bajo la consignaTalleres, batucadas y hasta un "picadito de fútbol" tuvieron lugar en la Plaza del Congreso mientras se desarrollaba el debate en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Las manifestantes leyeron documentos de apoyo de profesionales de la salud y de docentes por el derecho al aborto con el eje puesto en incentivar a las niñas y adolescentes a confiar en sus maestros en caso de un embarazo no deseado, lo cual se manifestó bajo el lema "El docente siempre te cree" y "Niñas, no madres".Martina Ferretto, politóloga y becaria del Conicet, dijo a Télam que también se leyó una declaración de repudio "por las agresiones que vienen sufriendo las compañeras en redes sociales por gente que está en contra de este derecho"."Estamos buscando no abonar mensajes de odio que recibimos ayer y anteayer , cada uno puede pensar lo que quiera, es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, nosotros no obligamos a nadie", destacó Ferretto.María, dueña de una panadería en el barrio 31 de Retiro , acompañó la columna hacia la Plaza del Congreso y ,manifestó que durante su trayecto "también nos agredieron, por personas que nos gritaban y nos tiraban preservativos"Ferretto apuntó que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito "es un deber del Estado y una deuda de la democracia, con las mujeres con capacidad de gestar para que decidan en condiciones libres y soberanas sus propias trayectos".Maria destacó que en el barrio 31 "las mujeres están movilizadas a favor del aborto", pero en la actualidad muchas no saben qué hacer cuando tienen un embarazo no deseado, no saben a quién recurrir, necesitan a una persona que las contacte ya que no las dejan entrar a ningún lado solas y les hacen dar mil vueltas para que alguien se lo realice"."En las villas esta problemática afecta demasiado a las mujeres porque están en un contexto de violencia, muchas de ellas rodeadas de un entorno de drogas o alcohol y tienen malas relaciones", aseguró y añadió: "También es necesario que a las vecinas se les pueda hacer entender de qué se trata el aborto, cómo y por qué hay que realizarlo"En la calle, sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Riobamba, el tratamiento era seguido desde altoparlantes por personas reunidas bajo gazebos identificados con banderas verdes, celestes y rojas de distintos partidos políticos, al ritmo de bombos y redoblantes.Representantes de Nuevo Encuentro, del MST, del Movimiento Evita, La Cámpora, Liberación Popular, entre otras organizaciones, se dieron cita respetando el uso de barbijos, en una jornada soleada y ventosa, acompañada con cánticos por el derecho al aborto y música en la que hasta se coló "La mano de Dios", en recuerdo del astro fútbolístico Diego Maradona.La feminista y abogada Nina Brugo, una de las redactoras del proyecto de ley, llegó cerca del mediodía y dijo confiar en que "las comisiones lleguen pronto a un dictamen positivo, que resguarde el derecho de las personas, como el derecho a la salud pública, para que la próxima semana sea tratado en la Cámara de Diputados"."Somos optimistas, creemos que el proyecto tendrá aprobación en Diputados para que luego sea enviado a Senadores donde esperamos que en esta oportunidad sea votado, porque el conjunto de la sociedad apoya una ley que contribuya a los derechos de las mujeres", señaló con su rostro cubierto con una mascarilla plástica y barbijo.La dirigente dijo que, según una encuesta, "el 54% de la sociedad argentina apoya el proyecto" y consideró que "va a redundar en el bien del país, lo que tendrá una repercusión en América Latina, conforme la marea verde que existe. Sabemos que esta ley hace a la libertad y el derecho a decidir de las mujeres y de toda persona capaz de gestar".En tanto, Jenny Durán, de la Campaña por el Derecho al Aborto, destacó las más de 40 actividades de la joranda con las que se busca "presionar que se apruebe el proyecto que permite el aborto, ya que del otro lado hay mucha gente que se opone".La dirigente rescató que el proyecto del Ejecutivo "despenaliza el aborto hasta la semana 14, rescata los derechos de niñas, niños y adolescentes, y realiza un abordaje integral para garantizar los derechos sexuales y reproductivos".Magui Fernández Valdéz, del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, consideró que este "es un momento histórico, muy importante para el feminismo y el transfeminismo, de muchos años de militancia por el acceso a la información al misoprostol y al acceso seguro al aborto"."No es casual que este momento ocurra de la mano de un gobierno popular que tomó la decisión de cumplir con las promesas de campaña y enviar un proyecto acorde al momento histórico que vivimos, al Congreso", afirmó.También consideró "muy importante la legalización del aborto porque no solo descomprime el sistema de salud, sino que además fomenta autonomía de los cuerpos gestantes en la gestión de abortos seguros".En tanto, Victoria Grande, de la Juventud Comunista Revolucionaria, consideró que este "es un momento de lucha, de estar en las calles más que nunca, porque el aborto se vota en el Congreso pero se conquista en las calles con el derecho a decidir".La joven consideró que "el proyecto que se decida va a ser el mejor para las mujeres debido a que en este momento se hace en la clandestinidad".Por su parte, Nora Acuña, del Movimiento Popular la Dignidad, manifestó a Télam su deseo de que "dejen de morir pibas de manera clandestina. Es una obligación de la salud pública que podamos decidir sobre nuestros cuerpos".Por su parte, Gimena Bucci, de la agrupación "13 de abril" del Frente de Todos, consideró que la posibilidad del aborto seguro "es una reivindicación, es un derecho a decidir que nos debe la democracia. Entendemos que es justicia social, los peronistas buscamos eso".A las 17, la Red de Profesores y Docentes realizaron una intervención en las redes sociales a través del #LaProfeTeCree y #NiñasNoMadres, para mostrar la importancia de defender los derechos de los niños y niñas en los centros de salud y escuelas, y a las 18, se desarrolló un pañuelazo.