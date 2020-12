"La transversalización busca involucrar al Estado para que ninguna mujer se sienta sola"

"La transversalizacin busca que ninguna mujer se sienta sola", dijo la ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad.

Con la Vicegobernadora @magariovero y la Ministra @EliGAlcorta presentamos el sistema Integrado de polticas pblicas contra las violencias por razones de gnero que plantea un nuevo paradigma en el enfoque que se vena trabajando en la temtica. Nos acompaaron familiares. pic.twitter.com/uBvfWtHMn5 Estela Daz (@EstelaEDiaz) December 3, 2020

"Las violencias por motivos de género son un fenómeno estructural, político y cultural que impone al Estado la obligación ineludible de implementar políticas para poder trabajar en prevención, atención, protección, reparación y sanción de todas las violencias".”

Elizabeth Gómez Alcorta

La ministra efectuó estas declaraciones al participar de la presentación, junto a la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, del Programa de Políticas Integrales de Abordaje de las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, precisó un comunicado de la cartera bonaerense."Las violencias por motivos de género son un fenómeno estructural, político y cultural que impone al Estado la obligación ineludible de implementar políticas para poder trabajar en prevención, atención, protección, reparación y sanción de todas las violencias", afirmó Gómez Alcorta.Y remarcó que "el trabajo de transversalización de las políticas busca involucrar a todo el Estado para que no quede ni un solo ámbito que no entienda que tiene que trabajar en pos de achicar las desigualdades y de políticas contra la violencia, para que ninguna mujer se sienta sola, nunca más".El Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP) está integrado por nueve ejes que atienden la necesidad de brindar un abordaje integral: las Mesas Locales, la Red de Hogares, la Línea de Atención telefónica 144, el Programa Comunidades Sin Violencias -que por primera vez transfiere fondos a los municipios para fortalecer los dispositivos de atención en las Líneas de hogares y Casas Abiertas y las Líneas de salidas de las violencias- y la Línea de Varones, a los que se suma la Guía para el abordaje e intervención en femicidios, travesticidios y transfemicidios.Díaz explicó que "el sistema integrado viene a plantear un cambio total y completo en el enfoque con que se venía trabajando el abordaje de las violencias por razones de género. Ese es nuestro compromiso: a las violencias tolerancia ninguna, en cualquiera de sus tipos y modalidades".El SIPP los considera como procesos multidimensionales interinstitucionales y, con la convicción de que las problemáticas se resuelven en territorio."Articular desde el territorio es fundamental porque es en cada localidad y barrio donde viven las mujeres y quienes sufren violencia de género. Es mirando y abordando las desigualdades estructurales y trabajando en las políticas de promoción e igualdad como se construye un modelo de Estado presente que incluye e iguala", precisó.Magario felicitó y agradeció a las ministras por el trabajo y dijo que "las mujeres unidas jamás serán vencidas. Me siento orgullosa como mujer bonaerense de la tarea que estamos realizando".En relación al programa presentado, Magario destacó que decidieron "trabajar fuertemente con los municipios en el fortalecimiento de los equipos para la prevención, el acompañamiento y los momentos posteriores" .La presentación se hizo en el marco del cierre anual del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios con la participación de 120 áreas de género de los distritos con los que se mantiene un permanente vínculo desde el Ministerio.En el acto estuvieron presentes familiares de víctimas de femicidio: Marta Ramallo, madre de Johana; Néstor "Yuyo" García, padre de Micaela García; la sobreviviente de femicidio Ana Laura Gonzales y amiga de Emma Córdoba; Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa; Lorena Galle, tía de Micaela Galle; Claudelina Ríos Muller, madre de Lucía Ríos Muller y Marta Montero, madre de Lucía Perez, entre otros.