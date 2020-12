Legisladores porteños expresaron su pesar por la muerte del médico Alejandro Hakim

La Legislatura portea manifest su pesar por la muerte del mdico del Hospital Ramos Meja.

La Legislatura porteña expresó su profundo pesar por la muerte del médico Alejandro Hakim, quien falleció mientras participaba de una movilización a la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales."La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su profundo pesar por el fallecimiento del doctor Alejandro Hakim, jefe de la división de Obstetricia del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, ocurrido el día 3 de diciembre del corriente año", dice la declaración aprobada en la Legislatura, la cual fue impulsada por el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ)."Al no decir que el médico murió durante un reclamo salarial, manifestándose, parece que hay una intencionalidad de ocultar el contexto en el que se dio esta situación", dijo el diputado y vicepresidente del bloque del FdT, Javier Andrade.Y agregó que los médicos que se movilizaban pedían mejores salarios "en el marco de una pandemia".Ana María Bou Pérez (VJ), por su parte, subrayó: "Nadie duda que nuestros médicos, que salieron hoy a la calle, tienen que tener un sueldo acorde a todo lo que han demostrado en la pandemia y siempre que están en primera fila. Tampoco creo que no vayan a llegar a un acuerdo con el Gobierno (porteño)".Bou Pérez, quien fue Ministra de Salud de la Ciudad, es médica y trabajó en el Hospital Ramos Mejía, agregó: "En este contexto se produjo la muerte de un compañero de trabajo, uno de esos médicos que siempre están. En este contexto se hace un paro, donde Alejandro no resiste a pesar del esfuerzo de todos su compañeros".Y concluyó: "No quiero dejar pasar mis condolencias a sus familiares y acompañamiento al equipo de salud del Ramos Mejía. Pero no quiero desviar la importancia que tuvo el doctor Hakim durante su transcurso profesional".