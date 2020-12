Un pediatra y una geriatra, los dos extremos de la vida en tiempos de pandemia

Javier Cornelis es cirujano cardiovascular peditrico.

Cristina Arrieta es especialista en geriatra.

Latienen en común haber nacido en La Pampa aunque se dedican a ramas de la medicina casi contrapuestas: mientras ella acompaña los últimos años de la vida, él recupera corazones de muy pocos años; con todo, ambos analizaron con Télam el impacto de la pandemia en su profesión.Arrieta tiene 50 años y es jefa del servicio de Clínica Médica del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa:una metodología que creo llegó para quedarse y que resulta enriquecedora porque nos permite trabajar ordenadamente y socializar conocimientos de cara al futuro", dijo a esta agencia."En La Pampa tuvimos varios momentos, el primero no fue tan intenso y nos permitió prepararnos, equiparnos para cuando llegara el tiempo más crítico, que lo tuvimos con varios brotes de contagios. Ciertamente, nos preparábamos con mucha incertidumbre y miedos, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos", confesó.Acerca de cuáles fueron losque tuvo que vivir, detalló que fueademás de uno de los momentos más difíciles que en primera persona tuvo que vivir, luego que le confirmaran que era positiva de Covid-19."Fui extremadamente cuidadosa, razón por la cual nunca me imaginé que me iba a contagiar. Cuando me enteré, fue como un balde de agua fría. Tampoco me imaginé que iba a estar internada, de manera que cuando vino la ambulancia a buscarme y tuve que despedirme de mis dos hijas, fue un momento dolorosísimo, pensé que iba a morir, una situación terrible que jamás pensé vivir", recordó.Cristina estuvo sólo 5 días internada, confesó que siempre estuvo consciente, de manera que en esos días recorrió su vida, y reveló que su recuperación -en su opinión-, se debió a que a las 24 horas de estar internada se le aplicó plasma con una favorable y rápida evolución que completó 21 después en su hogar, junta a sus hijas.Por su parte,y cuenta con 25 años de trayectoria profesional, entre el Hospital Garrahan de Buenos Aires y el hospital Lucio Molas de Santa Rosa, donde ya operó con éxito a más de 200 niñas y niños con patologías congénitas.Hace pocos días, la diputada provincial Lorena Clara (UCR) propuso que el médico fuera declarado Personalidad Destacada de esa provincia: "Nací en Winifreda y además de mi pueblo, amo La Pampa, por eso donde voy llevo la bandera de mi provincial", dice sobre la tierra donde también nacieron el médico René Favaloro y el cantautor Alberto Cortez y en la que desde 2006, realizó 215 cirugías.".Este año, señaló que por las restricciones impuestas por la Covid-19 solo viajó dos veces a La Pampa "cuando habitualmente voy 8 o 9 veces a operar, por eso cuando viajamos hacemos cada vez mas cirugías priorizando los casos urgentes, personalmente con mucho cuidado y casi de manera obsesiva para no contagiar ni contagiarnos"."La pandemia deja muchas cosas –opinó–. Lo primero fue que expuso la precariedad del sistema de salud de nuestro país y desde el punto de vista profesional médico, nos deja la importancia del trabajo en equipo, la colaboración entre todo el recurso humano; nos trajo muchas herramientas nuevas que no se aplicaban en el país y eso llegó para quedarse, como la tecnología a distancia y los cambios de hábitos", concluyó Cornelis.