Cómo es el globo meteorológico para fotografiar el eclipse de sol desde la estratósfera

Los riesgos y cuidados de la misin

“Para poder realizar estos lanzamientos es necesario solicitar autorización a las autoridades de control del espacio aéreo, quienes coordinan y reservan el espacio aéreo para asegurarse de que no haya nadie cruzando ese espacio durante la duración del vuelo, ya que el globo alcanza una altura de unos 25.000 metros, atravesando la zona de vuelo de aviones que es entre los 3000 y los 10000 metros”, explicó Meconi.



Además, el globo lleva equipos de rastreo y posicionamiento que permiten conocer su posición en todo momento, por lo cual el equipo tiene que informar a la agencia de control de tráfico aéreo para tener localizado el globo.



“En cuanto a la bajada, la carga cae bajo un paracaídas que lo desacelera para que no sea peligrosa, y la actividad se realiza en zonas alejadas de centros urbanos, con lo que el único riesgo es simplemente que caiga en un lugar tan inaccesible que no podamos recuperarla, especialmente en la Patagonia”, indicó.



Por este motivo, también tomaron la precaución de incluir una cámara que transmite imágenes, para poder contar con algo de material en caso de no recuperar la carga.