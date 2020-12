El Papa criticó la "mentalidad narcisista y utilitaria" que margina a las personas con discapacidad

El mensaje del Papa se denomina "Reconstruir mejor: hacia un mundo post Covid-19 que incluya la discapacidad, accesible y sostenible"

El Papa Francisco criticó hoy "la mentalidad narcisista y utilitarista" que "conducen a la marginación" de las personas con discapacidades, y pidió que la "reconstrucción del mundo" después de la pandemia de coronavirus "incluya la discapacidad, accesible y sostenible".Francisco envió un mensaje al celebrarse hoy elen el que aseguró que, "debido también a una mentalidad narcisista y utilitarista, se constatan actitudes de rechazo que conducen a la marginación, sin considerar que, inevitablemente, la fragilidad pertenece a todos".En este marco, consideró que,el Papa reforzó su compromiso con todas las personas que "están viviendo situaciones de particular dificultad en esta crisis causada por la pandemia".En ese sentido, recordó que todas las personas se encuentran "en la misma barca en medio de un mar agitado", en referencia a la pandemia, pero que, "en esta barca, a algunos les resulta más difícil, entre ellos a las personas con discapacidades graves".Para el Papa,para todas las personas y no sólo derribar las "barreras arquitectónicas sino que los parroquianos asuman sobre todo actitudes y acciones de solidaridad y servicio hacia las personas con discapacidad y hacia sus familias".Además, Francisco expresó en su mensaje difundido por el sitio Vatican News, su acompañamiento a quienes están viviendo "situaciones de particular dificultad en esta crisis causada por la pandemia".Según Jorge Bergoglio,