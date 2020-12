Otras 257 personas murieron y 5.726 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

La cartera sanitaria indic que son 4.062 los internados en unidades de terapia intensiva

Panorama Global

La cartera sanitaria indicó que son 4.062 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,5% en el país y del 60% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 31,01% (1.776 personas) de los infectados de este lunes (5.726) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.El reporte vespertino consignó que murieron 143 hombres, 76 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 11 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 6 en La Pampa; 3 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz; 21 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego y 5 en Tucumán.También fallecieron 113 mujeres: 59 en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 11 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 2 en La Pampa; 1 en Mendoza; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz; 23 en Santa Fe; 1 en Tierra del Fuego y 2 en Tucumán.El Ministerio precisó que una persona notificada como fallecida residente en la provincia de Buenos Aires no registra dato de sexo.Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.455 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 321; en Catamarca, 17; en Chaco, 230; en Chubut, 220; en Corrientes, 295; en Córdoba, 350; en Entre Ríos, 116; en Jujuy, 11; en La Pampa, 60; en La Rioja, 28; en Mendoza, 151; en Misiones, 5; en Neuquén, 228; en Río Negro, 184; en Salta, 19; en San Juan, 147; en San Luis, 167; en Santa Cruz, 154; en Santa Fe, 1.115; en Santiago del Estero, 53; en Tierra del Fuego, 91 y en Tucumán 303.Formosa no reportó casos positivos.En las últimas 24 horas fueron realizados 19.291 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.892.522 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.782 muestras por millón de habitantes.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 618.726 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 158.805; Catamarca, 1.867; Chaco, 19.357; Chubut, 22.851; Córdoba 114.207; Corrientes, 7.098; Entre Ríos, 23.365; Formosa, 182; Jujuy, 18.381; La Pampa, 5.770; La Rioja, 8.722; Mendoza, 56.546; Misiones, 500; Neuquén, 32.068; Río Negro, 31.705; Salta, 21.159; San Juan, 7.466; San Luis, 14.455; Santa Cruz, 15.926; Santa Fe, 147.620; Santiago del Estero, 15.643; Tierra del Fuego, 16.183 y Tucumán, 65.933.Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.Durante el reporte de la situación epidemiológica en el país, Vizzotti reiteró que "el 80% de las personas fallecidas es mayor de 60 años" y describió las estadísticas nacionales en cuanto a comorbilidades para definir los factores de riesgo más allá de la edad."La diabetes y la obesidad son dos factores de riesgo importantes. Cuando uno analiza las personas fallecidas encuentra que el 12% tenía hipertensión más diabetes; el 7,7% hipertensión más obesidad y el 6,4% diabetes más obesidad", describió la funcionaria.Otros factores de riesgo que se identificaron son "el 3,2% tenía hipertensión más insuficiencia cardíaca; el 1,4% hipertensión más asma y el 1,2% hipertensión más enfermedades neurológicas".Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que "la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales" a partir del primero de marzo de 2021 y destacó que más de doce jurisdicciones están en diferentes instancias de presencialidad."Para el año próximo la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales para el primero de marzo y en la primera semana de ese mes y algunas jurisdicciones en febrero, como la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy", señaló Trotta ala señal de noticias TN.El funcionario destacó que "este año hay provincias que se siguen sumando a la presencialidad", y que "la mitad de la Argentina está teniendo instancias de presencialidad, priorizando los últimos años del primario y del secundario".En el plano científico, la compañía estadounidense de biotecnología Moderna anunció que presentará solicitudes de "autorización de emergencia" para su vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos y en Europa, luego de que confirmara una eficacia de 94,1 por ciento que llega al 100 por ciento para los casos graves.En un comunicado difundido, Moderna señaló que, luego de comprobar que su vacuna alcanzaba una "alta eficacia" y que ninguna de las personas que la recibió se infectó de Covid-19 de manera "severa", resolvió presentar su medicamento ante los dos organismos de referencia mundial en materia de autorizaciones: FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos, y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).A nivel global, Europa presentó una reducción de contagios gracias a confinamientos, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó frente a su rápida propagación en Brasil y México, exhortando a sus autoridades a "tomársela muy en serio".El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que es particularmente grave la situación de Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, sigue negando la letalidad de la enfermedad al grado de asegurar que no se vacunará, pese a que el gigante sudamericano es la tercera nación más afectada del mundo, detrás de Estados Unidos e India.Con casi 212 millones de habitantes, Brasil registra 6,3 millones de enfermos y casi 173.000 muertos.Durante la rueda de prensa quincenal, el jefe de la OMS lanzó la misma advertencia con respecto a México que, señaló, está "en mala situación"."El número de casos y muertes se duplicó", avisó con preocupación y pidió al país azteca, que, al igual que Brasil, "se tome esto muy en serio".México rebasó el umbral de los 100.000 muertos el 20 de noviembre, y ocho días después superó por primera vez los 12.000 casos diarios.En paralelo, la OMS celebró el primer descenso de casos en el mundo la semana pasada, desde inicios de septiembre."La semana pasada se detectó la primera disminución en el número de nuevos casos en todo el mundo desde principios de septiembre debido a la disminución de los casos en Europa, que se produjo gracias a las medidas eficaces pero duras que se han implementado", destacó el titular de la OMS.El funcionario subrayó que "es una buena noticia, pero hay que interpretarla con mucho cuidado" y advirtió que los contagios aún van en aumento en otras regiones del mundo, al igual que el número de muertes.