Vizzotti: "Si bien los casos bajan, la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose"

Vizzotti: "Si bien los casos bajan, la pandemia no pas y hay que seguir cuidndose"

En las ltimas horas fueron realizados 17.338 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​3.873.231 pruebas diagnsticas​

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que si bien los contagios por coronavirus a nivel nacional bajan -el promedio de los últimos días es de 7.706 nuevos casos diarios- "la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose y trabajando en identificar los casos sospechosos y aislar contactos para seguir sosteniendo el descenso".Al brindar el reporte de la situación epidemiológica en el país, Vizzotti reiteró quey describió las estadísticas nacionales en cuanto a comorbilidades para definir los factores de riesgo más allá de la edad.Cuando uno analiza las personas fallecidas encuentra que el 12% tenía hipertensión más diabetes; el 7,7% hipertensión más obesidad y el 6,4% diabetes más obesidad", describió la funcionaria.Otros factores de riesgo que se identificaron son "el 3,2% tenía; el 1,4% hipertensión más asma y el 1,2% hipertensión más enfermedades neurológicas"."Todos las personas somos susceptibles a enfermarnos pero quienes no tenemos estos factores de riesgo quizás no tenemos complicaciones pero somos transmisores del virus y podemos enfermar a quienes sí los tienen y la posibilidad de impacto en su salud es alta", señaló.Y continuó:Vizzotti recordó la importancia de las medidas de prevención como uso de tapabocas, distancia de dos metros, lavado de manos y elementos de uso frecuente y evitar reuniones en espacios cerrados.Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que el último domingo se reportaron 5.432 nuevos casos de coronavirus​, de los cuales sólo el 20 por ciento corresponden a AMBA. Con estos registros, ​sumanEste domingo se notificaron 151 nuevas muertes (76 hombres y 75 mujeres) y al momento la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en el país es 38.473; la letalidad (muertes sobre casos confirmados) es de 2,7 por ciento y la mortalidad es de 847 por millón de habitantes.Unasen tanto que la ocupación por todas las patologías a nivel nacional es de 56,2%.Las únicas jurisdicciones que continúan en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) son Bariloche (Río Negro) y Puerto Deseado (Santa Cruz).y desde el inicio del brote se realizaron ​3.873.231 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 85.357 muestras por millón de habitantes; la positividad (confirmados sobre test realizados) actual es del 42,3% .Según los reportes oficiales,