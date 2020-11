Cómo es el plan del Gobierno porteño para vacunar a la población de riesgo en ocho semanas

Quirs sostuvo que el inicio del plan de vacunacin depender del resultado de los anlisis de las vacunas que se encuentran en fase 3

El Gobierno porteño avanza en un "plan intensivo" para vacunar contra el coronavirus a la población vulnerable de la Ciudad en un período de ocho semanas, según informó este lunes el ministro de Salud, Fernán Quirós."Estamos desarrollando", aseguró Quirós quien precisó que, a "lo largo de ocho semanas, podríamos vacunar a la mayor parte de las gente que es vulnerable".Según el ministro, el objetivo del Gobierno porteño es que estasque ya fue presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación.Durante la el reporte sobre la situación del coronavirus en la Ciudad, Quirós agregó que la "protección inmune de ese grupo es esencial para mitigar el daño que una potencial segunda ola podría provocar y sobre todo la mortalidad que podría provocar porque estos son los grupos que más gravemente se enferman y fallecen".De todos modos, Quirós sostuvo que el inicioque se encuentran en fase 3, la última antes de ser aprobada.Además, reQuirós señaló que se estima quepara sellar acuerdos con distintos laboratorios.También se refirió a la posibilidad de un rebrote de coronavirus como está sucediendo en Europa y enfatizó en que "es probable o muy probable que ocurra, sobre todo si no somos capaces de acordar" pautas de cuidado.Sin embargo, aclaró que "inevitable no es" y que eso depende de la "investigación, rastreo y testeo" que haga el Gobierno porteño y del "esfuerzo de los ciudadanos". Así, dijo, "la segunda ola será muy pequeña o muy poco relevante".Sobre la situación de Covid-19 en la Ciudad, Quirós afirmó que la positividad promedio de la semana fue del 12,6 por ciento al 22 de noviembre y que, "cada día, el valor va descendiendo y eso no solo porque la curva de casos va descendiendo sino porque semana a semana vamos intensificando el sistema de investigación, rastreo y testeo".que ya demostramos que lo estamos haciendo permanentemente y del comportamiento ciudadano, porque la vacuna va a hacer solo para los grupos de riesgo y eso no va a evitar que el virus siga circulando", aseguró el ministroAl referirse a la proximidad de lasy que si se supera la cantidad de cinco personas, se distribuyan en dos mesas separadas "a modo de burbujas o pequeños grupos".