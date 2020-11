Efemérides del 30 de noviembre

efemrides

2020 - DIA DEL TEATRO. Se celebra el Día del Teatro en conmemoración de la fecha de1783 en la que el virrey español Juan José de Vertiz y Salcedo dispuso la creación delTeatro de la Ranchería, la primera sala teatral de la Argentina.2020 - SAN LORENZO. Se celebra el Día del Hincha de San Lorenzo en conmemoración dela fecha de 2000 en la que cientos de socios azulgranas marcharon hacia el estadio NuevoGasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza International Sport andLeisure, como se proponía Fernando Miele, por entonces presidente del club de Boedo.2013 - PAUL WALKER. Muere en la ciudad de Santa Clarita (California, EEUU), a la edadde 40 años, el modelo, piloto de carreras y actor Paul Walker, popularmente conocido porsu interpretación de Brian O'Conner en la saga de películas Rápido y Furioso.1985 - DECLARACIÓN DE IGUAZÚ. Los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y deBrasil, José Sarney, firman la Declaración de Iguazú en favor de la integración económicaentre ambos países, lo que sentará las bases para la creación del MERCOSUR.1900 - OSCAR WILDE. A la edad de 46 años muere en París el escritor, poeta ydramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde, autor de los clásicos La importancia de llamarseErnesto y El retrato de Dorian Gray.1989 - JOAQUÍN C. SERANTES. Muere en Buenos Aires, a la edad de 78 años, el relator ycomentarista uruguayo de fútbol Joaquín Serantes, popularmente conocido como Fioravanti,quien marcó una era en las transmisiones deportivas en las radios Splendid y El Mundo."No soy un relator, soy un narrador", aseguraba.1977 - DIEGO A. MARADONA. El juvenil astro del fútbol Diego Maradona erra el primerpenal de su carrera. Fue en el empate 2 a 2 entre Argentinos Juniors y Huracán, cuyoarquero, Héctor “Chocolate” Baley contuvo el disparo de Maradona desde los doce pasos.1979 - PINK FLOYD. La banda británica de rock Pink Floyd publica The Wall, su undécimoálbum, que se convirtió en una declaración contra de la alienación y la guerra. En 1982, fueestrenado el filme The Wall, del director británico Alan Parker, basado en el álbum, uno delos clásicos de la historia del rock.1979 - CHAPU NOCIONI. Nace en la ciudad santafesina de Gálvez el exbasquetbolistaAndrés Marcelo “Chapu” Nocioni, quien formó parte de la llamada Generación Dorada conla que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.2020 - DIA DEL MATE. Desde 2015 se celebra el Día Nacional del Mate en conmemoracióndel nacimiento en 1778 del militar guaraní Andrés Guacurarí y Artigas, uno de los caudillosfederales de las Provincias Unidas del Río de la Plata.