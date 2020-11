Fiestas de Fin de Año: con barbijo, distancia social y sin encuentros multitudinarios

Los infectlogos aconsejan no relajarse a la hora de los cuidados sanitarios.

Los infectólogos destacaron que los casos de coronavirus "están en descenso" pero que no hay que relajarse con las medidas sanitarias”

Con las Fiestas en el horizonte

Cada comensal debe usar sus cubiertos y vasos, sin intercambiarlos.

Infectólogos reiteraron que las reuniones sociales para las Fiestas de fin de año deben ser al aire libre o en ambientes cerrados bien ventilados, con barbijo, respetando la distancia social y evitando compartir vasos y cubiertos, mientras que las familias evitarán ver parientes lejanos y tratarán de reducir la cantidad de gente en un mismo espacio.Los especialistas insistieron sobre los cuidados sanitarios de la disposición oficial que rige hasta el momento en la mayor parte del país realizada por el Ministerio de Salud de la Nación que establece r"Lo razonable sería mantenerse en grupos pequeños, obvio que depende mucho de las familias de cuánto es mucho o poco, todo va a ser muy artesanal y a criterio de cada uno. Preferentemente al aire libre, aunque por supuesto a veces no es factible para todos. Si es un lugar cerrado tiene que estar con ventanas abiertas,", dijo a Télam"Me parece exagerado que cada uno se lleve su comida, pero sí marcar los vasos y los cubiertos. Hay que, no dejar de verse, pero sí usar bien el barbijo y mantener la distancia social", aseguró De Vedia.recomendó en los encuentros "después hay que volver a ponérselo, es clave"."Es importanteporque no se puede en este momento. Estas actividades favorecen la eliminación de microgotículas o aerosoles que pueden permanecer más tiempo en el aire y pueden producir un evento de contagio", alertó la profesional.Guzzio cuarentenas antes de ver a los familiares pero llamó a "fortalecer las medidas de cuidado y tratar de que las reuniones no sean de más de 10 personas que es lo recomendado"."Los casos están en descenso, pero no nos tenemos que relajar., pero son momentos donde nos juntamos mucha gente entonces hay que seguir con las precauciones", aseguró De Vedia.Como balance de la pandemia en Argentina, el infectólogo opinó que "hubo muchos casos y se testeó poco, pero el lado positivo fue que los muchos casos fueron muy estirados en el tiempo, fue muy lento y paulatino, y esoy se pueda atender a todo el mundo"."Tal vez la cuarentena fue víctima de su propio éxito.. Lo digo particularmente por los chicos", reconoció.Por su parte, Guzzi afirmó que la pandemia en el país "fue de la mejor manera de la que podía ser en el escenario que nos encontró, con un sistema de salud totalmente devastado"."Ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para una contingencia epidemiológica a esta escala, por lo tanto acá se hizo una preparación del sistema de salud en tiempo récord yy lograr esa preparación. Si eso no hubiera existido la mortalidad hubiera sido inmensamente mayor", indicó la infectóloga.A partir de la situación epidemiológica, las familias optaron por armar planes para Navidad y Año Nuevo menos multitudinarios y con medidas de seguridad."Todos los años nos juntamos con mi familia que viven en distintas localidades como Pueblo Esther, Villa Constitución y Villa María y somos como 30 personas., así que vamos a ser 5 nada más", contó a Télam Antonela Oppedisano, que es psicóloga y vive en Rosario, Santa Fe."Vamos a cenar al aire libre y no vamos a ir a la casa de amigos después del brindis, nos vamos a quedar en nuestra pequeña burbuja", agregó. "No es que no se permite festejar, es encontrarle la vuelta con las personas más cercanas para mantener el menor contacto posible", aseguró Oppedisano y manifestó queOsvaldo Pedemonte, que trabaja en una empresa láctea y vive en la localidad bonaerense de Castelar, contó que "vamos a ponery mantener el metro y medio de distancia"."Solamente el que esté cerca de la comida va a servir así no hay circulación de gente. Nos vamos a saludar con el codo, ofrecer alcohol en gel y, que tiren desinfectante cada vez que lo usan", aseguró sobre las medidas higiénicas y agregó que "vamos a comer comida que se pueda servir de a porciones para que no haya mucho manoseo y vamos a".