Coronavirus: reportan 106 muertes y 6.098 nuevos contagios en el país

Otras 106 personas murieron y 6.098 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno nacional sigue "militando la cuarentena", aunque admitió que manifestaciones masivas "no ayudan a controlar la pandemia".Según las cifras oficiales informadas este sábado,El Ministerio de Salud destacó, además, queDe los casos registrados este sábado, 1.531 son de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires 282, Catamarca 31, Chaco 202, Chubut 230, Corrientes 231, Córdoba 711, Entre Ríos 222, Formosa 3, Jujuy 8, La Pampa 60, La Rioja 38, Mendoza 180, Misiones 7, Neuquén 255, Río Negro 143, Salta 32, San Juan 72, - San Luis 154, Santa Cruz 188, Santa Fe 1.070, Santiago del Estero 141, Tierra del Fuego 67 y Tucumán 240.En este contexto,"Este tipo de manifestaciones masivas no ayudan a controlar la pandemia. Eso es una realidad, pero también era algo inevitable que igualmente iba a suceder. Por eso decidimos hacernos cargo", afirmó el funcionario en declaraciones radiales."Seguimos militando la cuarentena", remarcó Cafiero, en tanto queEl viernes, el presidente Alberto Fernández anunció que todo el país queda bajo el esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) hasta el 20 de diciembre próximo, con las excepciones de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y el departamento de Puerto Deseado (Santa Cruz), que permanecerán en aislamiento (ASPO).Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que "se sigue observando una baja sistemática pero lenta" de casos de coronavirus en toda la provincia de Buenos Aires, al anunciar la nueva etapa de distanciamiento social, que comienza el lunes.El mandatario afirmó además que la provincia tendrá "un verano cuidado y protegido" con protocolos para la temporada de verano y la nocturnidad en los centros turísticos del distrito."La pandemia no terminó, estamos viendo de nuevo, para sorpresa de muchos, el desborde del sistema sanitario en los países que ya habían atravesado el primer brote. En la provincia, ahora estamos en una situación bien compleja. No podemos distraernos. Se sigue observando una baja sistemática, permanente, de casos, pero lenta", señaló el gobernador en una conferencia de prensa ofrecida en La Plata.En el plano internacional, Italia registró un ligero descenso de los contagios y las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, pero el gobierno advirtió que de todos modos los niveles siguen siendo altos e incluso en algunas regiones continúan aumentando.El país acumulaba desde el comienzo de la pandemia 1.546.532 contagios (26.323 en las últimas 24 horas) y 54.363 fallecimientos (686 nuevos), informó el Ministerio de Salud.Las cifras diarias son inferiores a las 28.000 nuevas infecciones y las 827 defunciones reportadas en las 24 horas previas, según la agencia de noticias Europa Press.De ese modo, Italia continuaba siendo el octavo país en todo el mundo y el quinto en Europa con más casos acumulados de Covid-19, y el sexto en el planeta y el segundo en el continente con más decesos por la enfermedad, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.