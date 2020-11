Premiaron un proyecto que produce leña reciclando cartón, papel, hojas, aserrín y viruta

La produccin de ecoleos, la lea ecolgica realizada con residuos de origen vegetal como cartn, papel, hojas, aserrn y viruta, fue premiada en un concurso nacional.

La producción de ecoleños, la leña ecológica realizada con residuos de origen vegetal como cartón, papel, hojas, aserrín y viruta, fue premiada en un concurso nacional denominado "Mentes Transformadoras", presentada por un equipo de profesionales de la salud, docentes y técnicos de la ciudad neuquina de Chos Malal, para atender la demanda de cientos de pobladores que no tienen gas y deben apelar al fuego como único insumo para calefaccionarse y soportar los duros inviernos en el norte de Neuquén.realizada virtualmente el 20 de noviembre pasado.La coordinadora del Centro provincial de Formación Permanente de Agentes Sanitarios de Chos Malal, Lorena Colombo, que es además integrante del equipo que impulsó el proyecto, dijo a Télam: "Nos presentamos para poder conseguir fondos que nos permitieran adquirir una prensa que necesitamos para hacer los ecoleños"."Esta idea de producir los ecoleños la tenemos desde el 2016, cuando mediante otro proyecto se hicieron 16 'estufas rusas' que consumían mucha leña. Planteamos en esa oportunidad, en un concurso provincial, una propuesta de capacitación a familias beneficiadas con las estufas, para plantar árboles y producir de esa manera su propia leña", explicó.El equipo de trabajo buscó otra solución con la premisa de hacerla accesible por los costos, de cuidar el ambiente y reutilizar los "Residuos Sólidos Urbanos" (RSU).Al explicarlo, Colombo señala que "se prepara una mezcla con cartón y papel, en partes iguales, se corta en pedacitos, se deja en remojo 24 horas, al otro día se pica para, lo que tuvimos que hacer como una minipimer gigante con un taladro y unos discos de cortar"."Después se bate y se mezcla con aserrín que lo facilita un aserradero que tiene una montaña y les viene bien que nos llevemos un poco, viruta y hojas secas o pasto y se revuelve hasta que queda una pasta como si fuera un bizcochuelo- explica como si fuera una receta de cocina- y después se comprime en la prensa".La primera prensa la hizo la Fundación "Alza tu Rostro" del Centro de Formación Profesional de El Cholar que permite hacer un ecoleño por vez y está en pleno desarrollo otra que podrán hacer dos al mismo tiempo con el aporte voluntario del diseñador industrial Silvio Inostrosa.Si bien el proyecto salió cuarto en el concurso nacional, fue el que "obtuvo más respaldo por el voto popular a través de las redes", destacó Colombo.La profesional de la salud contó que "al ser el tema de la leña un problema no de tantos en las ciudades, compitiendo en un certamen nacional con proyectos de provincia de Buenos Aires, o barrios de Capital (CABA), nosotros ganamos por interacción y por votos de la comunidad en redes sociales, así que fue un problema sentido y tomó esto de la identidad de nuestra provincia, se puso la camiseta de Neuquén y nos votó".El premio obtenido consistió en cien mil pesos que destinarán a la compra de una prensa, una beca de capacitación para un integrante del equipo para hacer un posgrado en organizaciones sociales en una Universidad de Mar del Plata y mil dólares en publicidad en Facebook que Colombo dijo que "si el día de mañana producimos en serie, como lo estamos pensando, nos viene muy bien".La producción en serie es el objetivo del equipo para el 2021 y para eso deberán conformar una asociación, cooperativa u otra manera de agruparse que están analizando en forma colectiva."Queremos producir en serie, dar fuentes de trabajo para algunas personas que hoy no tienen empleo y brindar una solución a las familias de la zona norte de la provincia que necesitan leña para calefaccionarse", dijo.El equipo de Salud que impulsó el proyecto lo integran Lorena Colombo, trabajadora social de la Zona Sanitaria III y Coordinadora del Centro Provincial de Formación Permanente de Agentes Sanitarios del Ministerio de Salud de la provincia, Belén Fuentes, médica veterinaria y coordinadora de Salud Ambiental; Leandro Páez, del Centro Provincial de Formación de Agentes Sanitarios y Alejandra Parada, docente de la escuela de frontera de la zona".