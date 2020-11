Algo de cada argentino se fue con Maradona y hay que elaborar el duelo, aseguraron especialistas

Los especialistas recomiendan elaborar la prdida a partir de compartir imgenes y recuerdos.

La despedida colectiva al dolo hermana a los argentinos en el dolor.

Esto s que es Argentina... pic.twitter.com/ugmoilfLvG — Ivan Noble (@ivannoble) November 26, 2020

Los argentinos están haciendo el duelo por la muerte de Diego Maradona porque el astro del fútbol representaba un símbolo de la argentinidad y porque algo de cada uno se fue con él, coincidieron en afirmar hoy distintos profesionales de la salud mental mientras miles de fanáticos se acercaban a la Casa Rosada a despedir a su ídolo."Cada uno va haciendo el duelo en el modo que encuentra, lo que estamos haciendo todos es hablarlo, primero que nada. Repasar imágenes, su historia y sus metáforas es una manera. Es una pérdida fuerte, es una figura imbatible", dijo a Télamprofesor titular de Clínica Psicológica y Psicoterapias de Adultos de la Universidad de Buenos Aires."Acá, lo llamativo es que no es un familiar o alguien cercano y probablemente no hemos conocido en persona a Maradona, sin embargo para los argentinos es un ídolo increíble, de una presencia muy fuerte. Diego es un rasgo identificatorio para los argentinos", agregó.En la misma línea opinó la psicóloga, que reconoció que "la gente busca identificarse con un ídolo, y cuando tiene esa admiración esa persona pasa a formar parte de su vida, de su historia".Jurkowski agregó que el impacto por la muerte del ídolo popular se acrecentó por las emociones propias que generó la pandemia."La muerte moviliza y despierta muchas emociones propias del duelo, y además estamos en un momento muy especial con la pandemia, la gente está mas vulnerable, las emociones se ven intensificadas porque hubo muchas pérdidas este año", afirmó.psicóloga del deporte, indicó que "estamos todos conmovidos y, aunque cada uno lo vive con una intensidad distinta, todos los vivimos intensamente por lo que él transmitía".Spaccarotella explicó que "la convivencia en Maradona de ser un ídolo, al que uno lo puede ver idealizado, pero por otro lado la cercanía y ternura de que era un chico que había salido de un potrero, le dio mucha llegada a la gente"."Maradona es un símbolo de la argentinidad, es nuestro. Todos hacemos el duelo porque algo de cada argentino se fue con Maradona", aseguró.El exarquero de la Selección Nacional y amigo de Diego,ratificó este concepto al asegurar, ayer en la TV Pública, que "uno siente que se va un pedacito de su vida" al hablar sobre la muerte del astro del fútbol."No lo puedo creer, fue todo tan rápido, tan shockeante que duele en el alma porque, más allá del afecto, era un tipo joven, un tipo que tenía mucha vida por delante. Es como si uno sintiera que se va un pedacito de mi vida por todas las cosas que me tocaron vivir con Diego", afirmó.El músicoescribió en sus redes sociales que "se acabó del todo la infancia", sobre la muerte de Maradona, mientras que el conductor Víctor Hugo Morales manifestó que para él "ha terminado una etapa de la vida".La muerte de Maradona impactó también en los hinchas del fútbol y en los que rescataban su lado político y cultural."Fue un impacto gigante la muerte por la figura de Maradona, culturalmente fue lo más importante de Argentina, que trascendió religión, política o fútbol", dijo a Télamhincha de Boca de 28 años y oriundo de Castelar."Elijo recordarlo como una persona que nunca fue tibia, siempre se la jugó y murió en la suya. Le salió bien o le salió mal, pero siempre fue la de él", concluyó.socióloga de 30 años de Capital Federal, recordó que este miércoles empezó a ver "la tremenda emoción generalizada" y decidió ir al Obelisco "porque Diego era el símbolo de lo nacional y popular. Fue la síntesis perfecta de la argentinidad"."Me puse triste y me puso peor ver tanta gente así. No me puedo olvidar de que vi a un señor llorando y escribiendo un cartel en la puerta de su casa que decía 'es el día más triste de la historia'".