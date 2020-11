Miles de personas homenajean y despiden a Diego Maradona con murales y ofrendas en todo el país

Mural en Mar del Plata.

La gente se acerc a homenajear a Diego en el mural.

Siete provincias se sumaron al duelo decretado por la Nacin para homenajear a Maradona Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Formosa, Río Negro, Santa Fe y Jujuy se sumaron al decreto nacional que estableció tres días de duelo para homenajear al futbolista Diego Armando Maradona.



El Gobierno de Buenos Aires adhirió al decreto nacional y declaró duelo en el ámbito de la administración pública provincial por tres días con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona.



Mediante el Decreto 1084 publicado por el gobernador Axel Kicillof en el Boletín Oficial del distrito, se dispuso que durante el duelo, la bandera de la provincia de Buenos Aires permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos.



En los fundamentos de la medida, se recordó que Maradona, "popularmente llamado 'Pelusa' o simplemente Diego, hijo de nuestra provincia, nació el 30 de octubre de 1960 en el partido de Lanús, iniciándose en el mundo del fútbol a los 9 años de edad, en el equipo infantil conocido como 'Los Cebollitas' de las inferiores de la Asociación Atlética Argentinos Juniors".



"Por sus logros en la Selección Argentina y en los diferentes clubes en los que se desempeñó, se convirtió en un emblema del fútbol mundial de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en el sentimiento de todo el pueblo argentino y, en particular, del bonaerense", se añadió.



Además, se destacó "su constante compromiso con el bienestar del pueblo y de la patria grande latinoamericana, lo convirtieron en un fiel representante del pensar popular y un ferviente defensor de las personas más vulnerables".



En Córdoba, la Legislatura unicameral de la provincia también lamentó el fallecimiento y le rindió homenaje, en donde se destaco la habilidad de Diego por su "fintas (ademán y amagues) y gambetas nunca antes vistas".



Entre los conceptos se destacó las "conquistas de dimensiones épicas que quedarán para siempre en las retinas del público amante del fútbol a lo largo del planeta. Con sus opiniones, con su posición política. Con sus frases producto del más pícaro ingenio de barrio y que ya son parte de nuestra cultura".



Por su parte, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán firmó el decreto 284 de adhesión al Decreto Nacional que declara el duelo nacional por tres días con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Asimismo, invita a los Poderes Legislativo y Judicial a adherir, y también a las municipalidades y comisiones de fomento.



El decreto considera que el astro no sólo fue uno de los más grandes deportistas de la historia mundial, sino un símbolo cultural argentino y un militante comprometido con las causas populares y la unidad latinoamericana



También, el Gobierno de Santa Fe adhirió al duelo de 72 horas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional por el fallecimiento de Maradona, informaron fuentes oficiales.



En los fundamentos del decreto número 1496, el Gobierno de la provincia hizo un "reconocimiento de la trayectoria deportiva del mejor futbolista del siglo XX".



El decreto destaca la trayectoria deportiva de Maradona, tanto en equipos nacionales como internacionales, en especial en los seleccionados nacionales, con los que obtuvo los títulos de Campeón Mundial Juvenil en 1979 y Campeón Mundial en 1986.



"El merecido homenaje al más grande futbolista de la historia", añade el texto firmado por el gobernador Omar Perotti.



También, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá decretó tres días de duelo provincial por el fallecimiento del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.



El primer mandatario provincial, manifestó su profundo pesar por la muerte del "máximo ídolo argentino" como motivo de expresar el dolor que siente el pueblo puntano ante su pérdida.



En tanto, el Senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá recordó con una foto de Maradona en sus redes sociales, donde se lo ve junto a su familia en un encuentro que tuvieron en la ciudad fueguina de Ushuaia, "Mi homenaje sincero al Campeón, al gran campeón...Diego descansa en Paz", reza su mensaje.



En Jujuy, el Gobierno de la provincia se sumó a la decisión del Ejecutivo nacional y declaró a través de un decreto provincial tres días de duelo en honor a Diego Maradona.



Por último, Río Negro también adhirió al decreto del gobierno nacional, por el fallecimiento del ídolo popular. En el decreto 1430 rubricado la gobernadora Arabela Carrera consideró la trayectoria deportiva histórica del astro, que "despertó enormes alegrías y sentimientos colectivos que lo hicieron acreedor del reconocimiento y la gratitud de todo el pueblo argentino".

Miles de argentinos y argentinas de todo el país, que no pudieron llegar a Buenos Aires para participar del funeral de Diego Armando Maradona, decidieron homenajear al futbolista dejando flores, camisetas, velas, cartas y fotos en lugares emblemáticos de cada provincia.En, un grupo de amigos que juegan al fútbol todas las semanas decidió hacer un gran mural en conmemoración al Diez, en la esquina de las calles Alberdi y Goldaracena.Maradona "nos tocó a todos en el alma, es parte de nuestra identidad como pueblo argentino, y representa la unidad del pueblo, con alegría en su momento y en este caso, en el llanto", dijo a Télam Diego Abu Arab, propulsor de la iniciativa.El mural surgió a las 15.30 "después de la angustia y las lágrimas", como una especie de "festejo-mural-funeral para transitar este momento en conjunto y dejando una marca de recuerdo y memoria", agregó el muralista, y finalizó cerca de las 21.30.Por su parte, la ciudad bonaerense decuenta desde el 2006 con el primer monumento dedicado a Diego Armando Maradona: se trata de una obra de bronce de 2,70 metros de altura diseñada por el artista cordobés Carlos Benavídez, el mismo que construyó la escultura de Ricardo Bochini, ubicada en el Club Independiente de Avellaneda.La obra inaugurada el 26 de octubre del 2006 se encuentra en las instalaciones donde funciona Mundial Fútbol Club ubicado en la intersección de las calles Sixto Laspiur y Holdich del barrio Noroeste. La obra fue encargada por el concesionario de las canchas de fútbol Andrés Rebollal, quien habló con Benavidez para concretar el proyecto.Tras tomar conocimiento del fallecimiento del ídolo, vecinos de la ciudad se acercaron al predio donde se está el monumento donde dejaron flores y hasta cartas.Por su parte, Rebollal dijo a Télam que "desde ayer al mediodía varias personas se acercaron a dejar velas y lo más llamativo fue como muchos le rindieron algún rezo, llorando a sus pies".En, vecinos y vecinas dejaron flores y mensajes en homenaje a Maradona, junto a la placa colocada en avenida Champagnat y Alvarado, el lugar donde funcionó el estadio San Martín, donde "Pelusa" convirtió sus primeros dos goles en primera división jugando para Argentinos Juniors, el 14 de noviembre de 1976.En, Santa Fe, decenas de rosarinos continuaron despidiendo a Diego Maradona en un improvisado altar que fue armado ayer debajo de una tribuna del estadio "Marcelo Bielsa" del club Newell's Old Boys, donde el astro jugó en 1993."Se nos fue el más grande hermano, el mejor", le decía un hombre a otro mientras miraban la figura de Maradona pintada en rojo y negro, los colores del club, sobre un enorme paredón.Camisetas de fútbol, cartelitos que mayoritariamente decían "gracias Diego" y velas que se consumían con el suave viento que soplaba esta tarde en el Parque Independencia fueron el escenario rosarino de despedida del ex capitán del Seleccionado argentino.También en, uno de los Balcones del Cabildo Histórico de Cordoba ubicado en el microcentro capitalino, amaneció hoy con una bandera argentina y la imagen tamaño real de Diego con la indumentaria de la Selección Argentina.Por su parte, maradonianos dedespidieron al Diego con ofrendas florales en el arco donde el 10 metió un gol de media cancha cuando visitó Misiones para un fútbol a beneficio de la cooperadora del Pabellón de Niños del Hospital Ramón Madariaga.El periodista deportivo, Julio "Nani" Dalmau, "maradoniano de alma" como él se define, encabezó una ofrenda floral en memoria del mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, en la cancha de Guaraní Antonio Franco de Misiones.Nani, como conocen en la tierra colorada al periodista, comentó a Télam: "Soy maradoniano, crecí con Maradona y ayer con el dolor que tenía y con la sensación de no saber a dónde homenajear al Diego, tuve la iniciativa de preguntarle a las autoridades del club Guaraní Antonio Franco (de Posadas) que si me dejaban poner una ofrenda floral en el arco donde Maradona hizo el gol de media cancha".También, en la ciudad Capital dehay un enorme mural pintado por el artista Cristian Benavidez en honor a Diego Armando Maradona mientras que en la ciudad de Pinto, al sur de la provincia, el Club Social Pinto tiene un mural pintado recordado que esa fue la única cancha que pisó y jugó el "10"."Este día va a ser recordado como todos los argentinos y parte del mundo futbolero, más allá de ser un futbolista argentino trascendió en el tiempo, conocido, amado y odiado por muchos hoy es un día tristísimo que no podemos creer, porque enmudeció a todo el mundo", dijo a Télam el muralista Benavidez.Es una pintura de 5 metros de alto por 30 metros de ancho, que "la hicimos en un mes aproximadamente y espero que los santiagueños la aprovechen ahora y puedan dejar sus mensajes o agradecimiento a Diego", dijo en diálogo con Télam Benavidez.Por la ciudad de Pinto pasó Diego cuando jugaba con 'Los Cebollitas' a los 13 años y estuvo en el club Social Pinto, donde compartió partidos durante varios días con sus compañeros y también con chicos santiagueños.Asimismo, la ciudad deposteó en su cuenta oficial de Twitter #GraciasDiego que fue retuiteado por el intendente Ulpiano Suarez, y todos los carteles electrónicos ubicados en los principales ingresos a la capital mendocina tuvieron desde anoche ese saludo en homenaje al ex astro futbolístico Diego Armando Maradona.Allí, una peña de Boca que lleva la firma "Los Bosteros de Mendoza" con un corazón con los colores azul y amarillo y con un número 10 en negro, colgaron un pasacalle en la intersección de Colón y San Martín (una de las principales intersecciones del micro centro mendocino) con este mensaje: "Un día tus hijos y los hijos de tus hijos preguntarán por él y vos le dirás que fue, es y será el mejor...QEPD Diego A. Maradona"Por último, en el extremo norte del país, en la Avenida España Sur 143 de la ciudad fronteriza de, hay un mural en homenaje a Diego Armando Maradona, realizado por el artista "Piry" Avelino."La iniciativa nació luego de enterarme la noticia de que Maradona nos había dejado y no podía no hacerle un agradecimiento", dijo a Télam el artista plástico quiaqueño mientras plasmaba en la pared de su casa dos emblemáticas imágenes, una del talentoso futbolista levantando la copa del mundo y otra cantando el himno nacional.La obra de arte popular también posee dos inscripciones "La Quiaca" y "AD10S", en el marco de la despedida del "mejor jugador de todos los tiempos que nos dejó recuerdos inolvidables", refirió "Piry", al tiempo que valoró que los vecinos colaboraron con pinturas y el aliento permanente durante la jornada.