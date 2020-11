Las redes inmortalizaron a Maradona con un homenaje récord mundial en tendencias

#DiegoEterno, el hashtag que inmortaliz a Maradona en las redes.

En Wikipedia, Diego le gan a Estados Unidos El fallecimiento de Diego Maradona generó el mayor pico de visitas a Wikipedia a nivel mundial en lo que va del año, superior al de las elecciones en EEUU, informó Wikimedia Argentina.



"Viendo herramientas de análisis de conversaciones y búsquedas vemos la fuerte presencia en algunos continentes. En las primeras 24 horas después de su muerte, explotó su nombre en todo el continente Americano, en Europa y algunos lugares específicos de Asia (India y Pakistán lideran especialmente) y Africa (Sudáfrica en primer lugar)", dijo a Télam Ernesto Cambursano, fundador y CEO de DataFactory, empresa enfocada en el análisis de datos deportivos.



Explicó que "es difícil separar los comentarios positivos y negativos", dado que "hay muchos datos circulando y muchas historias para contar a partir de esos datos".

Más de 3 millones de tuits en la primera hora, 77 millones de reacciones y comentarios en Facebook, 171 millones de interacciones en Instagram, y la totalidad de las primeras tendencias de búsquedas en Google fueron algunas de las métricas récord en las que se convirtió el homenaje a Diego Maradona, el astro argentino al que el mundo inmortalizó con un hashtag que condensó todas las fronteras e idiomas:A pocos minutos de conocerse la noticia sobre la muerte de Maradona, quien falleció el miércoles a los 60 años por una descompensación cardíaca, Twitter publicó un mapa de calor en tiempo real en el que se iluminaban los rincones del mundo cuando se hacían publicaciones en referencia al futbolista: más de 3 millones de tuits acumuló como récord en las primeras horas.También: desde su vida familiar y deportiva, hasta un trending topic que mencionaba a “Madonna” por la confusión con la similitud del apellido.En, un sitio de agregadores de contenido generado por la comunidad, las interacciones con publicaciones vinculadas a Maradona crecieron de forma exponencial, al pasar de un promedio de 100 a 1.000, hasta alcanzar el miércoles las 217.000, de acuerdo con la herramienta de análisis CrowdTangle.El homenaje virtual a un deportista de la talla de Maradona no solo se midió en su costado cuantitativo,: las máximas figuras del deporte como Gabriela Sabatini, Leo Messi y Usain Bolt; los hermanos Noel y Liam Gallagher (de la banda Oasis), que tras haberse peleado publicaron una foto juntos, en la que estaban abrazados a Diego; y un post del Museo Malba que lo llamó “Artista Argentino”., fueron algunos de los hashtags que atravesaron idiomas y fronteras: desde Villa Fiorito al mundo, las redes se convirtieron en el refugio virtual donde el mundo lloró y despidió a una de las máximas leyendas del fútbol.acumuló el miércoles 77 millones de interacciones vinculadas con los contenidos que se compartieron sobre Diego Maradona, que se traducen en veces que se compartió un post, los comentarios y las reacciones, de acuerdo a CrowdTangle.Mientras quesumó 171 millones de interacciones, donde el hashtag #Maradona reúne más de un millón de publicaciones. En esa red también se posicionaron como tendencia contenidos vinculados al astro en lugares como “Villa Fiorito”, “La Bombonera” y “Segurola y Habana 4310”.El pico de búsquedas enpor el término “Maradona” se dio a las 13 y llegó a ocupar el puesto #1 en Tendencias de búsqueda en Google en Argentina con más de 5 millones de búsquedas, describieron fuentes de la empresa a Télam.Algunas de las consultas relacionadas cuyo interés de búsqueda creció fueron: "muerte de diego maradona" (+4.350%), "galeano sobre maradona" (+4.100%), "muerte de maradona" (+4.050%), "muerte maradona" (+3.900%), "andino maradona" (+3.600%).En tanto, en Estados Unidos la palabra permaneció primera en tendencias en tiempo real con más de 2 millones de búsquedas.Cuando se revisan las consultas relacionadas, además de las que refieren al fallecimiento del jugador se pueden encontrarPor otro lado, Google también homenajó a Maradona “como pocas veces en la historia lo hizo en su home page a una personalidad fallecida”, expresó en un comunicado.“Nos referimos a una persona individual y no un acontecimiento colectivo. Son momentos extraordinarios y se trata de figuras de enorme trascendencia. Hoy lo hizo en Argentina (y en poquísimo tiempo) para Diego Armando Maradona”, indicó la empresa.En ese caso, las personas que entraban a Google podían ver el nombre de Diego, los años de nacimiento y muerte, y un link que dirige a una búsqueda con su nombre.“”Esto ocurre en momentos excepcionales. Para que vean la magnitud otros homenajeados, se encuentran el inventor y empresario Steve Jobs en 2011, el gran boxeador Muhammad Ali en 2016 , el científico Stephen Hawking en 2018, por dar algunos ejemplos que reflejan la importancia de Maradona”, describió.La muerte de una estrella del deporte como Diego Maradona encontró un escenario inédito: una pandemia que mantiene en cuarentena a varios países del mundo y la confluencia de redes sociales como no existió nunca en despedidas a otras leyendas.