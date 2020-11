Maradona: un casamiento, cinco hijos reconocidos, cuatro en disputa y tres nietos

Maradona tuvo dos hijas, fruto de su relacin con Villafae, Dalma y Gianinna, nacidas en 1987 y 1989 respectivamente.

Diego Armando Maradona, que falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en una casa de Nordelta, se casó una vez, tuvo 5 hijos reconocidos, otros 4 en disputa de distintas parejas y 3 nietos.Permanecieron casados hasta 2003, cuando Claudia oficializó el pedido de divorcio, aunque según declaró por entonces, Diego había hecho "abandono de hogar" desde el mes de julio de 1998.En 2005, Maradona inició su relación con la profesora de educación física Verónica Ojeda, a quien conoció en el casamiento de un amigo en común.Ojeda fue la primera relación larga que tuvo Maradona luego de su divorcio y estuvieron juntos hasta 2012, en tanto que la última pareja que se le conoció fue Rocío Oliva, con quien fue fotografiado por primera vez en marzo de 2013.La relación con Oliva, con idas y vueltas y denuncias de por medio, se terminó a fines de 2018, cuando ella decidió separarse definitivamente.En cuanto a su descendencia,Diego Jr fue papá de Diego Matías en 2018 y convirtió a Maradona otra vez en abuelo., quien por entonces trabajaba como mesera en la disco La Diosa.Al igual que Diego Jr., Maradona tampoco la reconoció como hija legítima e incluso se negó a someterse al análisis de ADN.Finalmente, la justicia le otorgó el apellido Maradona basada en distintos testimonios y pruebas aportadas, y en 2015 la joven fue a buscar a su padre a un gimnasio en Palermo, donde iniciaron una relación que se mantuvo hasta el deceso del astro.El hijo más joven del astro futbolístico es Diego Fernando, que nació en 2013 en medio de la separación que el futbolista estaba teniendo con Ojeda, la madre del entonces bebé.Diego llegó a conocer a su hijo tras la separación y convivieron un año en México donde, luego de unos años de relación, la misma no terminó de afianzarse ya que, según contó Ojeda, Diego no visitaba al niño.Por otro lado, el abogado de Maradona, Matías Morla, confirmó la existencia de hasta cuatro hijos más del futbolista en Cuba, cuyas identidades aún se desconocen, cuando el 10 se encontraba haciendo rehabilitación en 2002.Según el abogado, Diego estaba dispuesto a reconocerlos, pero al menos públicamente no se oficializaron dichas filiaciones.También surgieron otras declaraciones públicas de supuestas paternidades, sin poder ser confirmadas hasta el momento.Al respecto, la agencia AFP, consignó que Magalí inició una demanda judicial de filiación.