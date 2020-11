Por primera vez una periodista trans conduce el especial por la no violencia de género

"Noviembre Violeta" se presentar este mircoles a las 22, con notas, entrevistas y opiniones para tomar conciencia.

"Que esto suceda es el resultado de procesos históricos de militancia de las compañeras trans y travestis, y en particular en Santa Fe, que tiene una trayectoria que ya lleva muchos años"”

Mircoles 22hs, en conmemoracin del da internacional de la eliminacin de la violencia contra la mujer, presentamos #NoviembreVioleta



Notas, entrevistas y opiniones para tomar conciencia de la #NoViolenciaDeGenero



Una produccin de @CulturadSantaFe @GeneroSantaFe y @5RTvSF pic.twitter.com/WqYnErUX4F 5RTv - #QuedateEnCasa 🏠 (@5RTvSF) November 24, 2020

5RTV "ha apostado a ampliar la visin, a la creacin de contenidos con una representacin de todas las voces".

"Siempre nos han visto desde una posición criminal, de peligro, relacionadas con lo trágico, después como activistas, como militantes, y más tardíamente como trabajadoras"”

Victoria Stfano conducir el programa especial junto a la rosarina Flavia Padn.

Atencin, contencin y asesoramiento en situaciones de violencia de gnero Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app.

Victoria Stéfano es la primera periodista trans en conducir un programa en la televisión de la provincia de Santa Fe al ser convocada para ser una de las voces del especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se emitirá la noche de este miércoles por el canal público 5RTV.Stéfano, quien habitualmente escribe en el sitio feminista Periódicas , sostuvo que esa posibilidad, pero aclaró que "también es una victoria del movimiento trans, más allá de que soy yo la que le está poniendo la cara y el cuerpo".En una entrevista con Télam, Stéfano consideró que haber sido convocada para conducir el programa especial, tarea que llevará a cabo junto a la rosarina Flavia Padín, "va de mano dey que nos atraviesa como provincia"."De esta forma se legitiman las demandas de la población trans en cuanto a lo que implica el acceso al trabajo, el acceso a derechos", opinó, y mencionóy fue una de las noticias más interesantes"."Que esto suceda es el resultado de procesos históricos de militancia de las compañeras trans y travestis, y en particular en Santa Fe, que tiene una trayectoria que ya lleva muchos años", añadió. Stéfano también mencionó otros logros como el cupo laboral a nivel provincial, en los municipios de Santa Fe y Rosario, y que "ahora va ahora va por".También mencionó como pioneras a la escritora Camila Sosa Villada y a Kenny de Michelis, que "soñó con poder estudiar periodismo en la UBA en los años 90 y escribir en la revista de la Comunidad Homosexual Argentina". Stéfano valoró "queque los mismos medios de comunicación habían creado sobre nosotras"."Ser sujetas de la comunicación es el lugar que aún nos resta conquistar. Siempre nos han visto desde una posición criminal, de peligro, relacionadas con lo trágico, después como activistas, como militantes, y más tardíamente como trabajadoras", resumió.En ese sentido, sostuvo que ahora esa visión "se ve desafiada por el hecho concreto que, y empezamos a hacer la historia desde nuestras propias manos, desde nuestras propias bocas"."El periodismo es el análisis histórico del presente", evaluó Stéfano, quien añadió que ", no solamente en términos personales, sino también en lecturas particulares sobre la realidad".Señaló que esas visiones son "muy necesarias en estos contextos históricos y en este momento particular que atraviesa toda América Latina, respecto del surgimiento de los movimientos anti derechos".En ese sentido, elogió al canal público de su provincia, que "ha apostado aa la creación de contenidos públicos de calidad, con una representación de todas las voces", lo que consideró "una decisión política acerca de qué cuerpos, discursos, rostros y voces queremos en la televisión provincial"."Es un mensaje fuerte también para el resto de los medios de comunicación, sobre qué cuerpos son los que muestran, qué están haciendo para que esta realidad desigual sea un poquito más igual, sobre todo, añadió.A nivel personal, a Stéfano le pareció "sorprendente" haber sido convocada para el especial y contó que lo vivió "desde un lugar de muchísimo disfrute, surreal", por provenir "de una casa sumamente humilde, de sectores que han sido muy golpeados por las políticas económicas".