En el 30% de la parejas hay "situaciones de violencia de género"

Daz dijo que el objetivo de su gestin es "hacer un abordaje integral a la cuestin de las violencias"

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que "en el 30 por ciento de las relaciones de pareja hay situaciones de violencia de género", y destacó la importancia del abordaje "integral, interinstitucional e interjurisdiccional" de la problemática.sostuvo Díaz., destacó.Díaz, en declaraciones a radio Provincia, afirmó que el objetivo de su gestión es "hacer un abordaje integral a la cuestión de las violencias y de manera interinstitucional e interjurisdiccional".En ese sentido, agregó que para el año próximo se presentarán "planes y programas en todas las modalidades de la violencia"., reveló."Este año intervenimos en 80 femicidios desde nuestro equipo, con abogadas, psicólogos, que se conecta con familias y la justicia para que no pase como muchas veces donde no se carátula como corresponde", agregó."Lamentablemente, más del 70 % de esos casos no tiene denuncia previa y eso nos replantea como Estado por qué la persona no tuvo confianza para recurrir a un lugar donde ser escuchada", concluyó.