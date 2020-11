Afirman que la vacuna de Oxford "estará aprobada antes de Navidad" en el Reino Unido

La vacuna de Oxford se aplicara en dos dosis anuales.

"Creo que tendríamos una aprobación antes de Navidad y en cuanto la tengamos tendremos filas de gente lista para recibir la vacuna. Durante enero la vacuna estará en los brazos de la gente, pero esa gente no son millones de personas, la escala es enorme, así que algunas personas tendrán que esperar algunos meses", dijo Hill al canal de noticias A24.Respecto a la inmunidad, Hill aseguró que "nadie tiene la respuesta certera a esa pregunta, porque tenemos personas vacunadas en mayo y otras este mes, cuyos resultados los tendremos pronto. No hicimos el seguimiento anual, porque hace un año el virus no existía".Pero aseguró que la vacuna "tiene una inmunidad de un año y un poco más porque tenemos una vacuna parecida, hecha de la misma manera contra otro coronavirus llamado Mers (Síndrome Respiratorio de Medio Oriente) y el grupo de Sara Gilbert publicó unos datos que esa vacuna duraba un año y eso es muy prometedor".Hilla destacó, no obstante, que "ni siquiera hoy sabemos si la inmunidad durará seis meses porque dimos la primera dosis en mayo y una segunda en noviembre, cuyos datos no henos analizado aún"La vacuna de Oxford se aplicaría en dos dosis anuales y su transporte y conservación no requiere grandes esfuerzos ya que esta confeccionado a partir de un adenovirusHill estimó que una vez que el Reino Unido apruebe la vacuna, en ese país se iniciará una campaña que comenzará por los adultos mayores, luego los grupos de riesgos , los que están en la primera línea contra la enfermedad como médicos y enfermeros y luego se irá descendiendo por edades empezando por los 70.