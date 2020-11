Se conocieron los ganadores del concurso Crear Videojuegos

Videojuegos con contenido educativo

Los ganadores

Crear

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a través de la Subsecretaría de Contenidos Públicos, anunció a los 20 ganadores deLos proyectos recibirán una beca de $20.000 para completar los juegos que luego serán publicados en plataformas y sitios del Estado, según su interés y valor de temáticas abordadas.Se presentaron 48 proyectos de todo el país, de los cuales un 35% corresponde a CABA, un 30% a provincia de Buenos Aires y el otro 35% al resto del país.Todos los proyectos presentados, hayan resultado seleccionados o no, recibieron una devolución del jurado, con la premisa de que quienes hayan participado de la convocatoria puedan contar con una mirada profesional sobre la idea elaborada.“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta convocatoria -, porque se abordaron con ingenio y creatividad contenidos vinculados a cuestiones urgentes y necesarias, como la educación sexual integral, la perspectiva de género, la historia y la geografía argentinas y temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente y a los pueblos originarios, entre otras”, indicó el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello.La primera mención especial fue para el juego “Las decisiones de Ana”, una aventura gráfica que aborda el embarazo adolescente, de alto interés para aplicar en las ESI, desarrollado por Alejandro Miguel Crapanzano, un participante de CABA que recibe un plus de $100.000.La segunda mención especial, “Libertadores y Libertadoras de América”, es un proyecto de trivias y minijuegos desarrollado por un equipo de Mendoza que permite abordar la historia a través de diferentes interacciones además de las preguntas y respuestas, y recibe un plus de $60.000.La tercera mención es para “Argenmapa”, un proyecto de dos participantes de la provincia de Buenos Aires que plantean un recorrido federal por todo el país a través de mini juegos mientras se completan puzzles de las provincias, y recibe un plus de $40.000.Además, se presentaron otros proyectos como “Miguelito”, un delfín que nos ayuda a tomar conciencia del ambiente a través de una producción íntegra en plastilina y animaciones en stop motion; o “Puerto Barrancoso”, una novela muy interesante sobre género; o Pachagasta, una serie de minijuegos que acontecen en los Valles Calchaquíes que pone la mirada sobre la expropiación de tierras a pueblos originarios.(S)El jurado(SEl jurado estuvo compuesto por profesionales y académicos de los sectores estatal, industrial y educativo, especialmente convocado para esta iniciativa, que evaluó la calidad integral del proyecto; la originalidad de la idea en cuanto a combinación de mecánicas de juego y línea argumental; la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo; la potencialidad de distribución, la perspectiva de géneros y equidad en la conformación de equipos, y la multiplataforma.nació como un espacio para visibilizar el desarrollo de contenidos lúdicos y, al mismo tiempo, se genera un nuevo canal de exposición para publicar los videojuegos inéditos y originales que pasen a formar parte del patrimonio cultural argentino.