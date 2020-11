Siete de cada 10 personas dijeron estar de acuerdo con legalizar el aborto, según un estudio de la UBA

Con respecto a la cantidad de abortos que se produciran si se legalizara, el 56% dijo que seguira siendo la misma.

Una encuesta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 60% de las personas consultadas conoce a alguien cercano que atravesó una situación de aborto y 7 de cada 10 respuestas indicaron estar de acuerdo con la legalización o despenalización de la práctica.El sondeo fue realizado por el Observatorio Psicología Social Aplicada, de la Facultad de Psicología de la UBA, consultando a 3.296 personas del área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires.También, que las y los adultos mayores son quienes en mayor medida experimentaron en primera persona una situación de aborto."Sin embargo, el 60% indicó conocer a alguien cercano que sí experimentó una situación de aborto", reveló el estudio.Al consultar a la población qué haría si de manera no deseada quedaran embarazadas (o su pareja, para el caso de los hombres), un 47% indicó que tendría al bebé, mientras que un 31% preferiría abortar."Este dato es consistente con lo señalado anteriormente en relación a la empatía ciudadana, dado que si bien solo 3 de cada 10 preferiría abortar en caso de embarazo no deseado, 7 de cada 10 personas indicaron estar de acuerdo con la legalización o despenalización del aborto", agregaron los profesionales de la UBA.Con respecto a la cantidad de abortos que se producirían si se legalizara, el 56% dijo que seguiría siendo la misma."Esto es relevante para comprender, en parte, el apoyo a la legalización del aborto, dado que la mayoría de los participantes consideraron que el cambio a nivel de políticas públicas con respecto al tema, no afectaría necesariamente un aumento en la práctica", analizaron los responsables de la encuesta.En este sentido, 6 de cada 10 personas afirmaron que, efectivamente, la legalización del aborto disminuiría la mortalidad de mujeres.