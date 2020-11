"Ojalá esta imagen actualizada sirva para que surjan nuevos datos", dice la mamá de María Cash

Mara del Carmen Gallego (en el centro) particip desde el inciio de la bsqueda de su hija.

La actualizacin de la imagen de Mara Cash que hizieron los peritos.

aseguray hay que creerle. En los casi diez años que pasaron desde la última vez que tuvo noticias de su hija María Cash, una diseñadora de indumentaria porteña que viajo a San Salvador de Jujuy desde labterminal de Retiro, la familia viajó numerosas veces al Norte, recorrió Salta, donde la joven había sido vista por última vez e incluso participó personalmente de rastrillajes en base a distintos datos que les fueron llegando. Actualmente el abogado Pedro García Castiella supervisa personalmente la causa y cualquier indicio quepudiera surgir.Este martes Gallego participó de la conferencia de prensa en la queque por entonces tenía 29 años. El trabajo fue realizado con técnicas de proyección de la edad, por peritos que realizaron una transformación similar en las fotos de la niña Sofía Herrera que desapareció de un camping en Río Grande, Tierra del Fuego, cuando tenía tres años y hoy tendría 16., asegura la mujer.La familia de Cash no había estado de acuerdo con una imagen anterior que había difundido la Policía Federal Argentina a pedido del juzgado federal de Salta. "No me parecía que esa fuese mi hija", recordó Gallego.- analiza la mamá de María- Pasaron muchos años, casi diez. Y todo sigue. Seguimos buscando. A veces avanzamos a paso de tortuga, pero no perdemos las esperanzas".