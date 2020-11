Trotta: "Las provincias plantean iniciar las clases en marzo, a diferencia de la Ciudad"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró, al referirse a los agravios de su par porteña, Soledad Acuña, en relación a los docentes, que "nunca es tarde para reflexionar sobre definiciones equivocadas".En este sentido, el funcionario nacional sostuvo que esos dichos "generaron con justicia un enorme revuelo" que tendría que permitirle a la ministra "parar la pelota, analizar lo que dijo y pedir disculpas tanto ella como el jefe de Gobierno" porteño, Horacio Rodríguez Larreta."Me parece que nunca es tarde para reflexionar sobre definiciones equivocadas", aseveró Trotta en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck."Me preocupan las afirmaciones tan dolorosas y discriminatorias que ha tenido en el marco de un Zoom", aseveró el titular de la cartera educativa.Este martes, en el marco de una conferencia de prensa , Soledad Acuña, reiteró que "hay un grupo no mayoritario" de docentes que entiende a las aulas "como un espacio de militancia" y sostuvo que sus polémicos dichos en los que caracterizó a los maestros como "de los sectores cada vez más bajos" y "más grandes de edad" fueron explicados en una carta que envió el viernes último."Estoy convencida que la mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles qué tienen que pensar. Pero sabemos que hay un grupo que no es mayoritario, que entiende el lugar como un espacio de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así, y que sea un lugar diverso y con pluralidad de voces", expresó la ministra porteña.Así lo afirmó al presentar un plan de 100 días para el inicio del ciclo lectivo 2021, que contempla que docentes y alumnos adelanten su regreso a las escuelas junto a formas de evaluación.En un charla por Zoom que trascendió la semana pasada, la ministra porteña había advertido sobre una "raíz de la militancia política en las aulas, que está en la formación docente"."Un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos en qué pensar", había indicado en esa oportunidad, y pedido a las familias de los alumnos "que hagan las denuncias" de los casos de "bajada de línea en el aula para poder intervenir y trabajar con la conducción y los docentes", lo que generó el repudio de los gremios docentes y dirigentes políticos, y el respaldo a su figura por parte del Gobierno de la ciudad y referentes Juntos por el Cambio.