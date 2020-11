Formosa se prepara para recibir a 8 mil personas varadas

Unas 8300 personas debern ingresar en un lapso mximo de 15 das, de las cuales "solo 3766 tienen domicilio en la provincia y la mayora (4555) no tienen domicilio en la provincia", detall el mandatario

Cerca de 700 personas fueron condenadas por la Justicia de Formosa por violar el aislamiento preventivo dispuesto para frenar la pandemia de coronavirus, según informó hoy el Gobierno provincial.



Los 18 Juzgados de Paz de la provincia resolvieron hasta el momento 1.205 causas contravencionales, con 695 sentencias condenatorias ”por violar el Código de Faltas Provincial" que establece penas de 5 a 60 días de cárcel, aunque redimibles por multa.



Así se informó en una conferencia de prensa del Consejo de Atención a la Emergencia Covid-19, encabezado por el Ministro de Gobierno formoseño, Jorge González.



Se detallo, en ese contexto, que el Superior Tribunal de Justicia informó que en el ámbito de los 18 juzgados de paz de la provincia, "han sido resueltas hasta el momento 1.205 causas contravencionales en el marco de la lucha contra la pandemia, con 695 sentencias condenatorias por violación de los artículos 145, 146 y 147 del Código de Faltas provincial, con 2.188 infractores”.



Con respecto a estos artículos, el 145 establece que será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, quien no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública.



Asimismo, el artículo 146 establece que el infractor en un contexto de emergencia sanitaria será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, y que la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días.



Por último, el artículo 147 afirma que será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, toda persona, titular y/o responsable de un establecimiento público o privado que omita adoptar medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por las normas vigentes en caso de emergencia sanitaria, pudiendo disponerse si las circunstancias lo justifican, la clausura del local.



El gobierno de Formosa se prepara para recibir desde el miércoles a más de 8 mil formoseños que esperaban ingresar desde el inicio de la pandemia y que, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podrán hacerlo ahora.El jueves último, el máximo tribunal de la Nación ordenó al Gobierno de Formosa que "arbitre los medios necesarios" para que garantice "el efectivo ingreso" a esa provincia en un plazo máximo de 15 días hábiles a los ciudadanos que esperaban la autorización para volver a sus casas.Según estableció la Corte Suprema,Ese mismo jueves, el gobierno de Gildo Insfrán había ordenado el ingreso de mediante el sistema ordenado y administrado de las "últimas doce personas que aguardaban hacerlo, a la vera de la ruta nacional N°11, en Puerto Eva Perón, provincia del Chaco".También en ese mensaje había destacado que "en este contexto mundial –por el Covid-19–, la provincia de Formosa tiene resultados extraordinarios", y había calificado como una "gesta enorme" el trabajo del pueblo formoseño para ser el distrito nacional con menor cantidad de casos y fallecidos.Con el fallo de la Corte, unas 8300 personas deberán ingresar en un lapso máximo de 15 días, de las cuales "solo 3766 tienen domicilio en la provincia y la mayoría (4555) no tienen domicilio en la provincia", consignó el mandatario.Además, agregó que en el marco de la decisión de la Corte, se dispuso "relevar la totalidad de los centros, tanto de instituciones públicas o privadas" que son las que se pondrán a disposición "para responder al masivo ingreso de personas".También se dispuso, según dijo, que "el personal de salud hará una cantidad masiva de hisopados y brindará asistencia ante la inevitable cantidad de coronavirus que sin duda vamos a detectar".Con el sistema de ingreso ordenado y administrado de personas establecido por la provincia, Formosa permitió desde marzo la llegada de 6721 cidadanos contabilizando en total con ingresos irregulares y puestos en cuarentena a unas 10.890 personas.En ese sentido y luego de que Insfrán se reuniera con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento y reconociera que "es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8 mil personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país", lanzó un voluntariado para poder colaborar con el sistema sanitario y de seguridad en el control de llegadas.Tal es así que, en la totalidad de la provincia, se acondicionan los establecimientos educativos para que funcionen como centro de alojamiento en el que cumplir la cuarentena, al tiempo que desde el arco político opositor a Insfrán, el radicalimso formoseño había expresado su apoyo en la ayuda para este trabajo.En ese sentido, el exministro macrista Ricardo Buryaile en declaraciones a Télam había considerado "una muy buena decisión que Insfrán acate el fallo de la Corte porque respeta la institucionalidad" y dijo que como legislador se ponía "a disposición del gobierno provincial" para "trabajar para mejorar la situación en la provincia".Con respecto al voluntariado, el gobierno de Formosa lanzó este fin de semana la inscripción al programa "Militantes de la Salud y de la Vida".El Consejo de Atención a la Emergencia Covid-19, encabezado por el ministro de Gobierno provincial, Jorge González, explicó que "se trata de un programa destinado a mancomunar los esfuerzos de toda la comunidad para defender la salud y la vida de los 640 mil formoseños y formoseñas".Quienes deseen inscribirse deben ser mayores de 18 años, no haber presentado ningún síntoma asociado a la enfermedad en los últimos catorce días (fiebre, tos, mucosidad, dificultad para respirar), no estar embarazada" y "la participación es de manera solidaria, de libre elección y ad honorem".Los formososeños interesados en inscribirse en el programa deben acceder a https://www.formosa.gob.ar/voluntarioscovid.