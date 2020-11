Presentan un habeas corpus para pedir la liberación de María Ovando

En 2011, el caso de Ovando dej al descubierto un sistema judicial que no pudo comprender la situacin de extrema pobreza en que viva la mujer.

"Hay una justicia patriarcal muy reaccionaria que no hace más que perseguir a las mujeres"” Nora Cortiñas

Organizaciones de Derechos Humanos, con el apoyo de Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, presentaron un habeas corpus y anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para pedir la liberación de María Ovando, por considerarla "víctima de la justicia patriarcal".durante la conferencia de prensa virtual en que organizaciones feministas y de derechos humanos anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la libertad de Ovando,La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal 1 de Eldorado, Misiones, el mismo que en 2011 resolvió absolverla cuando, en el primer juicio en su contra, fue acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años."Como Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora estoy acá acompañando este proceso de esta joven que está injustamente detenida", afirmó Cortiñas, quien agregó: "Castigan a la madre pero también castigan a los niños, no tenemos que permitir errores que son horrores".Según explicaron los abogados de Ovando, con la detención de la mujer diez personas, entre sus hijos y nietos, quedaron "desamparados" viviendo solos en su casa de Eldorado.Es un fallo ", señaló una de las abogadas, Roxana Rivas, quien integra el Equipo Misionero de Equipo Misionero de Derechos Humanos, a cargo de la defensa de Ovando.Con la presentación del habeas corpus, los abogados intentarán que la mujer pueda regresar a su casa mientras se resuelva su situación judicial, ya que la sentencia aún no está firme.José Luis Fuentes, otro de los defensores, recordó que el Tribunal no tuvo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de la Mujer de incluir en su sentencia perspectiva de género.Ovando fue condenada junto con Marcos Iván Laurindo, a 18 años, y Lucas Ferreyra, a 12 años, ambos como autores del delito de "abuso sexual con acceso carnal". De acuerdo con la defensa, el Tribunal "validó" la investigación del fiscal "a pesar de que no pudo precisar el tiempo, el modo ni el lugar en que habrían ocurrido los hechos". Además, acusan a los jueces de haber juzgado a ambos jóvenes como adultos cuando eran menores de edad., señaló Rivas sobre la presentación del habeas corpus y contó que Ovando es obligada en la cárcel a realizar trabajos "que le están afectando el cuerpo" ya que sufre de hipertensión, diabetes, problema de columna y en una rodilla."Su cuerpo no está en condiciones se soportar el sistema carcelario", enfatizó.En la conferencia de prensa, también habló Zuleika Esnal, como parte del colectivo Actrices Argentinas. "Se están vulnerando los derechos de una mujer por ser pobre, nos intentan vender que esta persona es responsable de su propia infierno, se intenta estigmatizar al pobre, al que creen que no tiene a nadie, pero no muchachos, nos tiene a nosotros", afirmó.De la conferencia también participaron la diputada Romina del Pla, del Partido Obrero, y la dirigente del MST Vilma Ripoll.