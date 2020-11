Plan de 100 días: buscan nivelar a los alumnos antes del ciclo lectivo 2021

Al presentar el plan, Acua enumer varios ejes estratgicos, en especial el de evaluar y acreditar conocimientos.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, presentó oficialmente este martes un plan de 100 días para evaluar y nivelar a los alumnos de la escuela primaria y secundaria, que incluye escuelas de verano y el adelantamiento del ciclo lectivo 2021."Sabemos que el próximo inicio de clases va a ser más desafiante que nunca; en primer lugar porque los chicos hace 400 días que no tienen una rutina escolar, que no tienen un ciclo organizado de tareas escolares, son casi 400 días de haber perdido el hábito de ser estudiantes", dijo Acuña en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Durante la exposición, en la que estuvo acompañada por su colega de Salud,, la ministra afirmó que "va a ser un inicio distinto, va a ser una escuela diferente, con distanciamiento social, con docentes y aulas muy diversas de acuerdo a las realidades que vivieron cada uno de los alumnos".Al presentar el plan, enumeró varios ejes estratégicos, en especial el de evaluar y acreditar conocimientos porque "para hablar de promoción necesitamos comprender que es lo que pudo aprender cada uno de los chicos según sus realidades"."Valoramos el esfuerzo que hicieron las familias, los docentes y los chicos en este período, pero necesitamos saber que es lo que pudieron aprender y que no, y sobre eso generar nuevos oportunidades de aprendizaje para que todos tengan las mismas oportunidades", explicó.Con respecto a las, precisó que las familias de alumnos de secundaria recibirán hasta el 4 de diciembre y de primaria hasta el 16 de diciembre, un informe con la valoración pedagógica que acompañará el resultado de la evaluación, que será numérico para quienes terminen un ciclo, mientras para el resto se dividirá en "en proceso, suficiente y avanzado"."En esta escala de valoración, si los chicos tienen suficiente o avanzado significa que promocionan al año siguiente, si quedan en proceso en algunas áreas de conocimiento, significa que necesitan nuevas oportunidades para aprender, siempre hablando sobre los contenidos priorizados que definimos a lo largo de este año", describió.Con respecto a los alumnos "que están en, hemos definido varios espacios para que puedan acreditar esos conocimientos", dijo Acuña, quien pidió que esa evaluación "se haga con criterio" ya que "no le hacemos ningún favor si los hacemos pasar pensando que saben cuando no saben".Acuña también se refirió a las, que este año "van a tener dos públicos": los que asistan a la colonia de vacaciones y los alumnos que tengan promoción 'en proceso', quienes realizarán actividades los cincos días de la semana en jornada simple de tres días presenciales en 116 escuelas primarias y 15 secundarias y dos en los predios y polideportivos.La segunda parte de este plan contempla el, que para los docentes comenzará el 8 de febrero y para los estudiantes el 17 de febrero."En este perído hasta el 1 de marzo se puedan ganar días para hacer una evaluación concreta de cada estudiante, y para que los docentes preparen su planificación y adecuaciones curriculares por las enormes diferencias que habrá en cada aula", apuntó Acuña."La última pata de este plan de 100 días es un proceso participativo y de debate que vamos a abrir en la primera quincena de diciembre, sobre lo que es una escuela con distanciamiento social, con especialistas en educación, arquitectos e ingenieros, las familias, docentes y estudiantes", indicó.