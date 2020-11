Daniel Gollan: "No vamos a pedir un test de PCR a quienes ingresen en la provincia"

Gollan: "No vamos a pedir un test de PCR a quienes ingresen en la provincia"

“No tuvimos un solo bonaerense al que le faltara una cama cuando la necesitó””

Golln asegur que "hay un descenso permanente de casos"

"Estamos comenzando a instrumentar reforzamiento de seguimiento de contactos estrechos. Esa política durará todos estos meses de verano para aprovechar esta baja y para seguir aplastando la curva lo más que se pueda"”

Esperan llegar a un "buen acuerdo" con los mdicos bonaerenses El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que espera "poder llegar a un buen acuerdo" con los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), quienes convocaron a un paro de 24 horas para mañana en reclamo de que se convoque la continuidad de la paritaria y de descansos para el personal sanitario.



"El pedido del descanso lo estamos resolviendo. A medida que evolucionen los casos los médicos y trabajadores podrán retener su merecido descanso", dijo hoy el ministro al ser consultado sobre el reclamo de Cicop, durante la conferencia de prensa por la situación epidemiológica brindada en Gobernación, en la ciudad de La Plata.



El funcionario también dijo que se pasó a planta permanente a 1.137 residentes y que "hubo una imposibilidad de hacer el primer pago de forma inmediata", aunque aclaró que "ya está resuelto", y que "van a cobrar en tiempo y forma".



En cuanto al pedido de aumento salarial, señaló que "la oferta salarial fue muy buena" y explicó que, en la mayor parte de las provincias, no hubo paritarias sino que "se decidió unilateralmente".



"Estamos por encima de la inflación. En diciembre se reabre la discusión. Seguimos trabajando. El diálogo es fluido", subrayó y agregó: "Nuestro ministerio de Trabajo está trabando arduamente. Vamos a llegar a buen acuerdo y mantenerlos el diálogo de manera cordial".



La medida de fuerza afectará la atención programada en hospitales públicos bonaerenses, aunque se mantendrá la atención de emergencias por guardia y a pacientes internados.



En el último encuentro mantenido el 19 de octubre pasado, los profesionales de la salud de este gremio rechazaron por "insuficiente" la oferta de aumento salarial por parte del Ejecutivo bonaerense.



La propuesta incluyó, además del 14% al básico de la paritaria de la administración pública, un incremento similar de las bonificaciones para llegar al 14% de bolsillo, con reapertura de paritarias en diciembre próximo.



El Gobierno bonaerense ya cerró acuerdos salariales con los representantes de los trabajadores estatales de la Ley 10.430, docentes y judiciales.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que no pedirán un test de PCR a quienes quieran ingresar durante la temporada de verano a distritos del territorio bonaerense ya que, explicó, ya que se trata de una medida "algo ineficiente",dijo el ministro en la conferencia brindada este martes para informar la situación en la provincia de Buenos Aires en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata.Además, el funcionario"Nuestra provincia no va a pedir PCR para ingresar. Siete provincias lo están haciendo. La muestra no. El control será sobre contactos estrechos", agregó.El ministro repasó los últimos números de la semana epidemiológica 47, en los que subrayó que sigue reflejando un mejoramiento progresivo y permanente de los indicadores de la pandemia "en un contexto mundial en el que ha recrudecido en el hemisferio norte".Comentó que "nuevamente se saturan en Europa y EE.UU los sistemas de salud y los trabajadores deben elegir a quién le dejan un respirador y a quién no", y destacó el esfuerzo hecho por los gobiernos nacionales y provincial pero también por la sociedad.“No tuvimos un solo bonaerense al que le faltara una cama cuando la necesitó”, dijo.En relación al verano, el ministro expresó:Sobre los últimos datos, informó que el número de fallecidos en la zona AMBA es de 16.343; en el interior 3.490; en CABA 5.523 y que el total en provincia es de 19.913., agregó"Hay un descenso permanente de casos. Llegamos en toda la provincia a picos semanales de 39.632 a 13.491 casos", dijo Gollan y apuntó: "En AMBA estamos en cantidad similar a los casos de junio. Estamos con indicadores de fallecimientos y cantidad de casos halagüeños. También descendieron las llamadas a la línea 148".En cuanto a ocupación de camas de Terapia Intensiva, precisó que hay 57% ocupación en AMBA, con 579 internados por Covid, y en el interior la ocupación es de 39,79%, con 214 casos con diagnóstico por Covid-19".También detalló que se realizaron unos 1.382.492 testeos de PCR en 65 operativos territoriales casa por casa, y que se entrevistaron 3.500.000 personas."Estamos comenzando a instrumentar reforzamiento de seguimiento de contactos estrechos. Esa política durará todos estos meses de verano para aprovechar esta baja y para seguir aplastando la curva lo más que se pueda", explicó.En esa línea, Gollan dijo que"Las vacunas muestran alta tasa de eficacia todas por encima del 50% que exige la OMS. Todas demuestran en estudios de ensayo clínico de Fase 3 seguridad. Estamos en los albores de tener ese recurso tan importante", subrayó.En ese marco, opinó que "con la vacuna y seguimiento de contactos estrechos podremos tener un año diferente al 2020", comentó, aunque consideró fundamental "seguir con medidas de control y distanciamiento, el uso de barbijos, alcohol y con el cumplimiento de protocolos", para poder "aprovechar la caída de casos".