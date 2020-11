Otras 120 personas murieron y 4.625 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

La cartera sanitaria indic que son 4.166 los internados en unidades de terapia intensiva

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 4.166 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,1% en el país y del 58,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 25,79% (1.193 personas) de los infectados de hoy (4.625) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.El reporte vespertino consignó que murieron 74 hombres: 17 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 9 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 2 en La Pampa; 4 en Mendoza; 1 en Neuquén; 2 en Río Negro; 2 en San Luis; 6 en Santa Cruz; 15 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 7 en Tucumán.También fallecieron 44 mujeres: 16 en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut; 4 en Córdoba; 1 en Jujuy; 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 1 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 8 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 8 en Tucumán.El Ministerio aclaró que dos personas notificadas como fallecidas, una en la provincia de Buenos Aires y otra en Santa Fe, no registran dato de sexo.Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 954 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 239; en Catamarca, 4; en Chaco, 127; en Chubut, 104; en Corrientes, 121; en Córdoba, 365; en Entre Ríos, 22; en Formosa 9; en Jujuy, 3; en La Pampa, 38; en La Rioja, 43; en Mendoza, 113; en Misiones, 12; en Neuquén, 356; en Río Negro, 92; en Salta, 17; en San Juan, 48; en San Luis, 46; en Santa Cruz, 110; en Santa Fe, 1.021; en Santiago del Estero, 81; en Tierra del Fuego, 152 y en Tucumán 188.En las últimas 24 fueron realizados 13.149 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.690.837 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 81.337 muestras por millón de habitantes.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 605.968 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 156.653; Catamarca, 1.712; Chaco, 17.905; Chubut, 21.271; Córdoba 109.591; Corrientes, 4.917; Entre Ríos, 21.899; Formosa, 189; Jujuy, 18.297; La Pampa, 5.237; La Rioja, 8.554; Mendoza, 55.302; Misiones, 448; Neuquén, 30.019; Río Negro, 30.148; Salta, 20.771; San Juan, 5.778; San Luis, 13.209; Santa Cruz, 14.309; Santa Fe, 138.918; Santiago del Estero, 14.639; Tierra del Fuego, 15.415 y Tucumán, 63.482.Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.En este contexto, el ministro de Defensa,En Argentina, a través del laboratorio mAbxience, se fabricarán al menos 150 millones de dosis de"La eficacia y seguridad de esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el Covid-19 y que tendrá un impacto inmediato en esta emergencia de salud pública", afirmó el jefe ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, en un comunicado, donde se precisó que de acuerdo con la cantidad de dosis aplicadas, la efectividad es de hasta 90%.Frente al escenario optimista por la eficacia de pruebas en las futuras vacunas contra el coronavirus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que ya se ve "luz al final del túnel" y que "junto con otras medidas de salud" hay "una esperanza real" para poner fin a la pandemia., en la sesión informativa habitual de la organización sobre la pandemia.A su vez, Unicef informó que ya inició conversaciones con más de 350 organizaciones de logística a nivel mundial -incluidas aerolíneas y proveedores de transporte de mercancías- para acelerar el reparto de posibles vacunas Covid-19 en 92 países."Desde ya se anticipa que la adquisición, entrega y distribución de vacunas Covid-19 será la operación más grande y rápida jamás realizada", dijeron desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Esta agencia de la ONU, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ya informaron a las principales aerolíneas del mundo sobre los requisitos de capacidad esperados.También se está trabajando sobre las formas de transportar cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas en 2021 y 1.000 millones de jeringas.En paralelo, la OMS pidió tanto a los Gobiernos como a los ciudadanos ser responsables a la hora de permitir o asistir a reuniones familiares de cara a las festividades de Navidad y Año Nuevo.Por ejemplo, el jueves 26 será un día crucial en Estados Unidos para determinar el comportamiento de la población más afectada por el patógeno, ya que se celebrará el emblemático Día de Acción de Gracias, que suele convocar reuniones masivas, familiares y de todo tipo.Los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) llamaron por primera vez a los norteamericanos a no viajar para esta gran fiesta, mientras el país registra el mayor índice de muertes con más de 256.000 decesos y desde hace varios días suman a diario 150.000 nuevos casos.Por su parte, el premier británico, Boris Johnson, anunció su plan para desmantelar el segundo confinamiento, que se prevé concluya el 2 de diciembre, pero al mismo tiempo anunció otra batería de restricciones regionales y un programa masivo de testeos, en otro intento para frenar la expansión del coronavirus.Todo esto tiene como objetivo primordial permitir que durante unos días en torno a las navidades y al Año Nuevo las restricciones puedan relajarse para que las familias se vean, aunque con prudencia.En tanto, Italia superó los 50.000 decesos y el Gobierno estudia cerrar los centros de esquí durante la próxima temporada de invierno para impedir la propagación de la enfermedad, "como hicieron las discotecas en verano" y evitar así una tercera ola a inicios de 2021.El Ministerio de Salud informó de 22.930 casos, el dato más bajo desde el 2 de noviembre, con una tasa de positividad que mide la cantidad de casos cada 100 pruebas del 15%, en línea con los números del fin de semana.