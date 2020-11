Cúales son los sentimientos de los chicos durante la cuarentena

En el grupo de 15 a 18 aos, 30% extraa las actividades sociales como juntarse con amigos o ir al club

Nueve de cada diez niños argentinos extrañaron a alguien durante esta cuarentena; casi 8 de cada 10 (77%) se mostraron 'enojados' y el 68% presentó distintos grados de tristeza, según un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que relevó las percepciones de más de 4.500 niños, niñas y adolescentes (NNYA) de todo el país.El informe presentado por la SAP(20 al 27 de noviembre), mostró además queafirmó Jorge Cabana, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y uno de los autores de la investigación., sostuvo el secretario del Comité de Pediatría Social de la SAP y coautor del trabajo, Claudio Pedra.Realizado a nivel nacional a través de sus Filiales y la Región Metropolitana, el estudio se propuso "relevar el impacto de la cuarentena en sus sentimientos, emociones y deseos".El trabajoconsistió en un estudio cualitativo con encuesta anónima abierta y previo consentimiento informado paterno y asentimiento en el caso de los niños y adolescentes de 6 a 18 años."En general, los niños mostraron un alto grado de conocimiento acerca de las razones de la cuarentena y sienten que sus derechos se han visto mucho más limitados que los adultos. Confrontado con la realidad, puede afirmarse que esto responde claramente a lo ocurrido", destacó el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco.en particular con el incumplimiento de las medidas de restricción."Las clases online si bien han pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas -en general- por los chicos", afirmó Cabana."Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados, perciben que la enseñanza pierde calidad y contenidos, que es socialmente injusta y ha absorbido un 'instrumento' de diversión y esparcimiento -la conectividad online a distintos dispositivos- transformándolo en parte de sus 'obligaciones'", agregó.A pesar de ser "nativos digitales", los chicos "extrañan el contacto personal con sus pares" que la mediación tecnológica no reemplaza.Los abuelos aparecen como figuras de suma importancia para los niños de todas las edades: representan cobijo, mimos y sabores.También pudo apreciarse que las familias y los docentes han intentado garantizar la "normalidad" y contención: algunos han desarrollado herramientas con el juego o personajes de ficción para poder abordar la cuarentena.A la pregunta "¿Hay alguna cosa que te guste hacer durante la cuarentena?", seis de cada 10 mencionó diferentes formas de juegos y actividades lúdicas -incluyendo las de pantalla (42%)-, actividades pasivas sin relación con otros (TV y series) y actividades que significan algún intercambio o relación con otros (videojuegos y redes).De las cosas que hacían antes de la cuarentena,sobre todo en las franjas de 10 a 14 y de 6 a 9; mientras que los más pequeños, extrañan la modificación en las relaciones afectivas (amigos y familia) y la rutina escolar.En el grupo de 15 a 18 años,; mientras que el 21% extraña 'todo'.pero también las medidas derivadas de la cuarentena, especialmente para el grupo de 6 a 9 años (21%).Respecto a las tres primeras cosas que quieren hacer una vez que termine la pandemia sobresalieron