Efemérides del 23 de noviembre

Efemrides

El cantante y compositor Freddie Mercury, figura emblemática de la banda británica de rock Queen anuncia que tiene sida como resultado de una infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) contraída siete años atrás. El anuncio fue hecho en una nota leída en Londres por la agente publicitaria de Queen.Rosario Central derrota a Newell’s Old Boys por 4-0 en el Gigante de Arroyito con goles de Rubén Da Silva, Eduardo Coudet, Marcelo Carracedo y Horacio Carbonari, una de las goleadas más apabullantes del clásico rosarino. El partido terminó a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando “la lepra” quedó con seis jugadores a causa de la expulsión de cuatro y la lesión de otro.Nace en Buenos Aires la escritora, dramaturga y traductora Adela Basch, una de las autoras y editoras más importantes de la literatura infantil y juvenil argentina.La banda estadounidense de rock Guns n’ Roses lanza en Estados Unidos el álbum The Spaghetti Incident, que vendió más de siete millones de copias.El delantero Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca Juniors con 236 tantos, marca su primer triplete con la camiseta “xeneize”. Fue en el partido que los boquenses golearon por 4-0 en su visita a Deportivo Español.La cadena británica de televisión BBC estrena en Londres el primer capítulo de la serie de ciencia ficción Doctor Who, que se emitió hasta 1989 y figura en el Libro Guinness de récords mundiales como la de mayor duración: 861 episodios en los que narró 295 historias.Nace en la ciudad brasileña de San Salvador de Bahía el cantante, percusionista, compositor y productor discográfico Carlinhos Brown (Antonio Carlos Santos de Freitas), referente de la música popular de Brasil. En 2002 recibió el Premio UNESCO de la Juventud.Nace en la ciudad de Franklin (Tennessee, EEUU), la actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus (Destiny Hope Cyrus), quien lleva ganados unos 250 premios y alcanzó popularidad con la serie Hannah Montana, que relata la doble vida de una joven estrella de rock. Con el nombre de Hannah Montana grabó cinco álbumes de los que vendió 15 millones de copias.Un terremoto de 7,4 puntos de magnitud en la escala Richter causa la muerte de 65 personas y heridas de distinta gravedad a otras 300 en la pequeña ciudad sanjuanina de Caucete, que sufre graves daños materiales.Se celebra el Día de la Defensa Civil en conmemoración del devastador terremoto ocurrido en 1977 en la pequeña ciudad sanjuanina de Caucete.