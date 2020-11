Treinta famosos que perdimos por el coronavirus

Juan Domingo "Martillo" Roldn, uno de los que no pudieron ganarle la batalla al coronavirus.

Pino Solanas, una vida de militancia a travs de su accin poltica y su obra artstica

Adis a Juan Gimnez, uno de los trazos ms singulares del comic argentino

Se fue Luis Eduardo Aute: el artista que pintaba con canciones

Muri a los 77 aos Hugo Arana, el actor de raza que cautiv con su estilo popular

Fútbolistas, raperos, actores, cineastas, músicos, chefs y hasta predicadores forman parte de la lista de víctimas fatales que provocó el coronavirus.Con más de 55,5 millones de infectados en casi todos los países del mundo el Covid-19 ya superó las 1,3 millón de muertes.El aclamado dramaturgo de Broadway Terrence McNally, la musa del neorealismo italiano Lucía Bosé, el cineasta chino Chang Kai, el Mayor Ematt en “Star Wars”, Andrew Jack, el rapero de origen nigeriano Ty, el referente del cine testimonial argentino Pino Solanas, el diseñador Sergio Rossi y el chef indio Floyd Cardoz, se cuentan entre ellas. Aquí un repaso.Creador de clásicos del cine testimonial como “La hora de los hornos” y “Los hijos de Fierro”, legislador y referente político , su muerte a causa del coronavirus fue una de las de mayor impacto en el mundo de la cultura y de la política argentina. Falleció el 6 de noviembre en París a los 84 años , mientras se desempeñaba como embajador ante la Unesco.A lo largo de seis décadas sus obras de teatro, musicales y óperas lo colocaron como uno de dramaturgos más importantes de los Estados Unidos. “Love! Valour! Compassion!”, “Master Class” y “El beso de la mujer araña”, una adpatación de la novela de Manuel Puig, se encuentran entre sus obras más importantes. Padecía una afección respiratoria crónica producto de un cáncer de pulmón que el Covid no perdonó. Falleció el 24 de marzo en Florida, a los 81 años.Sufrió la cárcel, el exilio. La dictadura de Augusto Pinchet lo expulsó de Chile en 1977. Once años después escribió “Un viejo que leía novelas de amor”, obra con la que alcanzó notoriedad y que se basa en sus vivencias entre indígenas shuar en la Amazonia ecuatoriana. El 16 de abril murió víctima del Covid en Asturias, España. Tenía 70 años.No sucedió en su última película pero bien pudo haber ocurrido allí, o en cualquir otra. Durante semanas se vio obligado a hacer de enfermero de sus padres y de su hermana, víctimas de la pandemia y sin una cama en el hospital de Wuham. Finalmente el virus también tomó su cuerpo. El 14 de febrero, con 55 años, finalmente ingresó a un centro de salud. Pero ya era tarde.Fue uno de los historietistas e ilustradores más destacados de la Argentina gracias a obras como “Estrella negra”, “El cuarto poder” y “La casta de los Matabarones”, escrita por Alejandro Jodorowsky. Falleció el 2 de abril a causa del Covid en el Hospital Central de Mendoza. Tanía 76 años.. En la década del 50 comenzó a trabajar como bocetista en el laboratorio de pintura de animación de los estudios Disney. Participó en películas clásicas de la compañía, como “El Rey León”, “La Sirenita” y “Pocahontas”. Falleció en Los Ángeles el 13 de abril, tres días después de cumplir 91 años, a causa del Covid.. Actriz de renombre gracias a filmes como “Historia de una monja”, logró gran reconocimiento internacional al escribir biografías de grandes estrellas de Hollywood como Montgomery Clift, Marlon Brando, Jane Fonda o John Wayne. Falleció el 2 de abril en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. Tenía 86 años.. Músico. Poeta. Escultor. Cineasta. Trovador, por sobretodas las cosas. “Sin tu latido”, “Al Alba” o “De alguna manera”, son canciones de fogón para el mundo de habla hispana. Murió en Madrid, a los 76 años, el 4 de abril. El virus pudo lo que no había logrado el infarto que lo tenía postrado desde 2016.Fusionó el soukous, originario del Congo natal, con ritmos africanos, caribeños, pop y soul, alcanzado popularidad en Francia, a donde llegó en los años 80. Allí formó el supergrupo “Loketo”. Allí murió el 19 de marzo, a los 66 años. En París, enfermo de coronavirus.Tocaba saxofón, piano, acordeón y aerófonos. Compositor, arreglista, intérprete en Argentina y Europa. Integró “Litto Nebbia Cuarteto” y el cuarteto de saxos “Cuatro vientos”. Editó numerosos discos solistas, fundamentalmente de jazz. Falleció en Madrid el 10 de marzo por una neumonía causada por el Covid. Tenía 59 años.Compuso el clásico del rock de los 70 “I love Rock and Roll”. Lo estrenó con la banda británica Arrows en 1975, pero lo mantuvieron vigente Joan Jett en los 80 y Britney Spear en el nuevo siglo. “El coronavirus se llevó a mi padre esta mañana. Me dieron dos minutos para despedirme antes de salir corriendo”, dijo su hija Laura el domingo 29 de marzo. Tenía 69 años y vivía en Nueva York.Alcanzó notoriedad gracias a su participación en las bandas “Fountains of Wayne” y “Tinted Windows”. Fue compositor de música para filmes. Escribió “¡Eso que tu haces!”, canción de la película homónima dirigida por Tom Hamks. Además, la banda sonora de “Letra y música”, dirigida por Marc Lawrence. A los 52 años el virus le quitó la vida. Ocurrió el 1 de abril, en Nueva York.. Británico de ascendencia nigeriana, conocido como T, falleció el 7 de mayo tras no poder superar una neumonía que contrajo mientras se recuperaba del coronavirus. Saltó a la fama en 2001 con la publicación de su primer álbum, “The Awkward”. El año pasado formó el grupo de hip-hop Kingdem con los raperos Blak Twang y Rodney P. Tenía 47 años y vivía en Londres.A los ocho años debutó con “Los miserables” en Broadway, donde también hizo “El mago de Oz” y “La bella y la bestia”. Pero la fama llegó de la mano de la banda juvenil Dream Street. Siguió su carrera musical como solista. Trabajaba como camarero en un bar de sushi. Falleció por el virus en Burbank, California, el 2 de junio. Sólo tenía 34 años.Arrancó suspiros a varias generaciones. Se convirtió en uno de los galanes más populares de la televisión argentina de los años 70 y 80. Protagonizó tiras masivas, como “Los Campanelli”, “Vidas robadas” y “Por amor a vos”. El 13 de septiembre falleció en Buenos Aires, donde estuvo internado por una neumonía luego de haber dado positivo por coronavirus. Tenía 68 años.. “Quiero hablar del fallecimiento de un notable ser humano, compañero, actor y amigo, Mark Blum, que sucumbió al coronavirus”, escribió Madonna en su cuenta de Instagram. Las series ”You” y “Mozart in the jungle” se cuentan entre sus últimos trabajos. Tenía 69 años y con la reina del pop compartió el film “Desperately Seeking Susan”.Ingresó al sanatorio después de sufrir un golpe en la cabeza durante un accidente doméstico. Lo hisparon y dio positivo. Falleció el 11 de octubre, a los 77 años . Participó en más de 40 películas y en tantísimos ciclos de TV. Su versatil trayectoria quedó plasmada en “El groncho y la dama” (“Matrimonios y algo más”) y las nominadas al Óscar “La tregua” y “La historia oficial”.Brilló en el cine italiano y español. Fue dirigida por directores de la talla de Federico Fellini, Michelangelo Antonini y los hermanos Taviani. “Muerte de un ciclista”, de Juan Antonio Bardem, es uno de sus filmes más recordados. Madre del cantante Miguel Bosé, falleció de una neumonía derivada del Covid. Ocurrió en Segovia, el 23 de marzo, a los 89 años.Fue propietario de una de las casas flotantes más antiguas del Támesis. Fue el Mayor Ematt (luego ascendido a General) en los episodios VII y VIII de “Star Wars”. Fue entrenador vocal en “El señor de los anillos” y “Los Vengadores”. También, un actor que trabajó en más de 80 filmes y que falleció el 31 de marzo en Surrey, Inglaterra, a los 76 años, víctima del virus y sin poder despedirse de su esposa, que la pandemia había confinado a Australia.Le amputaron una pierna, estuvo en coma inducido y necesitaba una doble operación de pulmón para seguir con vida. Murió en Los Ángeles el 5 de julio, a los 41 años, después de luchar 91 días contra el coronavirus. Oriundo de Hamilton, Canadá, y auténtica estrella de Broadway, también participó en series de TV “Waitress” y “Rock of ages”.Con más de 40 años de trayectoria en cine y televisión, será recordado por sus apariciones en “Aliens: el regreso”, “Batman: el caballero de la noche asciende” y “Enrredados en la red”. Actor de papeles secundarios, se lo pudo ver también en las series “Emmerdale”, “London Spy” y “Entre líneas”. Falleció el 4 de abril en Londres, a los 68 años, por complicaciones provocadas por el coronavirus.En el rol de "la señora Kintner", le pagó una cachetada al jefe de la policía que permitó a los bañistas, entre los que se encontraba su hijo Alex, adentrarse en una playa asechada por un escualo asesino. Alex fue la segunda "víctima" de la brutal “Tiburón”, dirigida por Steven Spielberg en 1975. Lee murió el 5 de abril en Ohio, Estados Unidos, a los 91 años, luego de contagiarde de coronavirus.El Covid aprovechó el sobrepeso y la salud debilitada del pugilista para ganarle su pelea más dificil, escribirían los viejos cronistas de box. Peleó tres veces por el título mundial de los “Medianos” y alcanzó un récord de 67 triunfos (47 por nock out), 5 derrotas y 2 empates. Fue uno de los “grandes pegadores” del boxeo nacional. Con 63 años murió en San Francisco, Córdoba, el 18 de noviembre.Con sólo 25 años se convirtió en el primer jugador de fútbol profesional en perder la vida a causa del coronavirus. Jugaba en el club universitario de Beni. Tuvo un paso por las selecciones juveniles de Bolivia. Se padre y su tío, que vivían con él, también fallecieron por la misma enfermedad.Fue defensor central de la selcción inglesa que obtuvo la Copa del Mundo organizada por el Reino Unido en 1966. Además, jugó 700 partidos en el Leeds United. También pasó por el Bristol City y el Barnsley. Falleció como consecuencia del coronavirus el 17 de abirl, a los 77 años, en Leeds.. Fue presidente de Real Madrid entre 1995 y 2000 y propietario de Málaga CF, de segunda división del fútbol español. Como presidente del Real adquirió con su propio dinero a Davor Suker y Predrag Mijatovic para que el merengue vuelva a ganar la Champions en 1998. Murió el 21 de marzo en la capital española a causa del Covid. Tenía 76 años.. Su padre le enseñó a hacer calzados cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en uno de los diseñadores más venerados del mundo. Trabajó con Versace, diseñó el tacón Cachet y vistió a celebridades como Ariana Grande y Paris Hilton. El “rey de los zapatos” murió a los 85 años en Cesena por complicaciones causadas por el virus.El día de su cumpleaños en 2003 un tigre de Bengala blanco lo atacó durante un espectáculo. Herido de gravedad, dejó los escenarios que lo habían convertido en una leyenda del ilusionismo como parte del duo “Siegfried y Roy”. Famoso por sus trajes estravagantes y por sus acrobacias con grandes felinos, elefantes y serpientes, Roy no pudo con el coronavirus. Murió el 8 de mayo, a los 75 años, en un hospital de Las Vegas.“Tenía una sonrisa pícara, un toque deliciso”, escribió sobre él Padma Lakshmi, presentadora del reality “Top Chef”, cuya versión “Top Chef Masters” Cardoz ganó en 2011. Nació en Mumbai, y en Suiza se destacó en cocina francesa, italiana e india. Luego se mudó a Nueva York, donde trabajó en restaurantes como el “North End Grill” y el “White Street”. Tenía 59 años cuando el 25 de marzo murió por coronavirus en un hospital de Nueva Jersey.Dijo que no dejaría su rol pastoral a menos que lo encerraran en la cárcel o en un hospital, en respuesta a las advertencias de las autoridades estadounidenses sobre los riesgos de realizar reuniones religiosas durante la pandemia. Fundador y predicador de la Iglesia Evangelista Nueva Liberación, se volvió viral por decir que "Dios es más grande que este temido virus". El 4 de abril su hisopado dio positivo. Murió 5 días después.