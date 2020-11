Francia ordenó la matanza de mil visones con coronavirus

Los Ministerios de Agricultura, Salud y Transicin Ecolgica franceses precisaron que se trata de mil animales contagiados. de los mil

El gobierno de Francia ordenó matar a unosluego de detectar la presencia de coronavirus en uny de esa manera ya son siete los países que notificaron casos de Covid-19 en estos animales.Según anunciaron este domingo los Ministerios de Agricultura, Salud y Transición Ecológica, "se ha ordenado la matanza de los mil animales que aún se encuentran presentes en la granja y la eliminación de los productos de estos animales".De lasdel país, una no está infectada y otras dos "aún están en análisis", cuyos resultados se esperan esta semana, señaló la agencia de noticias ANSA.De este modoFrancia se suma a los seis países que ya notificaron hasta ahora casos de Covid-19 en granjas de visones según informó a principio de mes la Organización Mundial de la Salud (OMS)Losque reportaron esta problemática sonLa contaminación en granjas de visones fue principalmente en Dinamarca, con el reciente descubrimiento de una variante del virus que podría afectar la acción de las vacunas en humanos.La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció el sacrificio de los más de 15 millones de visones en ese país, debido a una mutación en Covid-19 transmitida por estos animales a 12 personas en septiembre."Las primeras observaciones sugieren que la presentación clínica, la gravedad y la transmisión de las personas infectadas son similares a las de otros virus SARS-CoV-2 circulantes", señaló la OMS."Sin embargo, esta variante, denominada Cluster 5, tiene una combinación de mutaciones que no se han observado antes", advirtió y aseguró que "las implicaciones de los cambios identificados en esta variante aún no se comprenden completamente".Los resultados preliminares, dijo la OMS, indicaron que esta variante particular asociada al visón, identificada tanto en el visón como en 12 casos humanos, muestra "una sensibilidad moderadamente reducida a los anticuerpos neutralizantes".