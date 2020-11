Murieron 112 personas por coronavirus y se sumaron 7.140 nuevos casos en todo el país

La vacuna

"Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia"” Santiago Cafier, jefe de Gabinete Nacional

El regreso a clases

Panorama mundial

Otras 112 personas murieron y 7.140 fueron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el Gobierno aspira a firmar la semana próxima un acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna Sputnik V.Según las cifras oficiales informadas,El Ministerio de Salud de la Nación indicó queEste sábado se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.894 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 350; en Catamarca, 25; en Chaco, 156; en Chubut, 241; en Corrientes, 96; en Córdoba, 888; en Entre Ríos, 216; en Formosa 2; en Jujuy, 12; en La Pampa, 57; en La Rioja, 63; en Mendoza, 226; en Misiones, 1; en Neuquén, 235; en Río Negro, 169; en Salta, 48; en San Juan, 115; en San Luis, 250; en Santa Cruz, 163; en Santa Fe, 1.254; en Santiago del Estero, 201; en Tierra del Fuego, 221; y en Tucumán 257.En este contexto, el Gobierno nacional aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, mientras el lunes se iniciará formalmente la tarea del Comité de Vacunación, integrado por varios ministerios y encabezado por el presidente Alberto Fernández, que se encargará del diseño y logística de la campaña de este tipo "más grande de la historia argentina".El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que el Gobierno tiene la "expectativa de estar firmando el contrato la semana que viene" para la provisión de la vacuna rusa."Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia" Vladimir Putin, dijo Cafiero en declaraciones a radiales.Por su parte,"Advertimos que el riesgo de la segunda ola también existe en Latinoamérica. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de conseguir la vacuna", dijo el Presidente al participar -desde la residencia de Chapadmalal- de la cumbre, que se desarrolla de forma virtual.Por otra parte, el Gobierno de Santa Fe habilitó a través de un decreto la preparación del regreso de estudiantes a las escuelas en la primera quincena de diciembre, para los "primeros encuentros propiciatorios de la vuelta a la presencialidad" a través de grupos de no más de 10 alumnos, informaron fuentes oficiales.Desde el Ministerio de Educación de la provincia aclararon que la medida está sujeta a la evolución de la situación epidemiológica del coronavirus en cada región."Estamos pensando en algunas acciones en el marco de la resolución del Consejo Federal que habilita algunas actividades introductorias de la presencialidad en los últimos días de diciembre en pequeños grupos", dijo la ministra de Educación, Adriana Cantero.En el plano internacional, Estados Unidos sobrepasó la barrera de los 12 millones de contagios por el nuevo coronavirus, según el recuento de la cadena NBC News, mientras las autoridades sanitarias instaron a la población a no desplazarse por la celebración del Día de Acción de Gracias.De acuerdo al recuento del canal estadounidense, el país alcanzó los 12.000.863 positivos y las 255.567 muertes desde el inicio de la pandemia.En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró 195.542 nuevos casos y rompió su récord por segundo día consecutivo en medio de su tercer y peor pico de la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.El país más afectado por la Covid-19 notificó además otras 1.878 muertes por el virus en el mismo periodo, agregó la universidad estadounidense, cuya base de datos se actualiza permanentemente.Un día antes, Estados Unidos registró 187.833 casos y 2015 muertes asociadas a la Covid-19, la cifra de fallecimientos más alta desde principios de mayo.Las autoridades cerraron escuelas e impusieron restricciones de costa a costa ante este pico otoñal de la enfermedad, atribuido al incumplimiento de las recomendaciones sanitarias y a que la gente pasa más tiempo en ambientes cerrados por el frío.Se trata del tercer gran pico de coronavirus luego de los dos previos de la primavera y el verano pasados, que afectaron al noreste y al sur y oeste del país, respectivamente.El actual pico, sin embargo, afecta a todo el territorio.