Destacan el rol de docentes "para construir políticas educativas", tras agravios de Acuña

En la ciudad de Buenos Aires ejercen ms de 82.000 docentes.

Los sistemas educativos que lograron mejorar en el tiempo muestran que "es clave generar confianza, coherencia y adhesión en la comunidad docente" ya que la educación pública "sigue siendo parte central del imaginario igualitario argentino", dijeron"Nunca se puede construir una política educativa en contra del sector docente sino tratando de entender y acompañar sus esfuerzos", dijo a Télamquien destacó la importancia de "pensar en construir de manera concertada, ya que siempre el sistema educativo requiere reformas y políticas de largo plazo"., se refirió en una charla organizada por Zoom al "perfil" de los aspirantes a docentes y dijo que "Acuña, que está enfocada en la formación docente, aseguró a Télam que el estudio que citó Acuña también releva que el 50% de los estudiantes dice que el profesorado es la primera carrera que cursa. "No es que abandonó una carrera universitaria antes", apuntó.Asimismo, indicó que e--dato que expuso la ministra-- "El mismo informe destacó que el 78% de los estudiantes eligen la carrera docente "porque consideran que ser maestro es importante para la sociedad, el 75% menciona que es su vocación y el 66% asegura que le gusta trabajar con chicos y chicas", añadió el rector de Unipe., destacó.Por su parte, Rivas señaló que estudios recientes reportan que"Desde esa concertación es que se pudo lograr mejoras en los sistemas educativos", refirió el investigador.y lLos datos revelan además que eTras la fuerte reacción contra sus dichos, que incluyeron pedidos de renuncia,Al respecto,sostuvo quey destacó la importancia de "valorar lo que consiguieron en un año que no fue normal". "No se perdieron las clases ni todo es una pérdida de tiempo y se avanzó con algunos conocimientos", agregó."Fue un año que tuvo algunas cosas interesantes en términos educativos, obligó a replantear el tema de la evaluación, que funcionaba como en piloto automático. El docente se obligó a pensar de una forma mas transversal con el uso de las tecnologías, y estos cambios llegaron para quedarse", destacó el rector.En tanto, Rivas subrayó la importancia de "encontrar los puntos de equilibrio en declaraciones que no generen malestar" y sostuvo que "Por su parte,escribió en su cuenta de Twitter que la educación pública (en sus tres niveles) "sigue siendo parte central del imaginario igualitario argentino"."Entonces, hay una línea muy finita entre pelearse con los sindicatos y aparecer como diciendo 'la educación pública es mala entonces ustedes no tienen vía de ascenso social'", destacó en referencia a las críticas de Acuña.Sobre el nivel socioeconómico de los docentes y la falta de capital cultural que mencionó la ministra, Casullo dijo que Domingo Faustino Sarmiento "no logró conseguir quien le ayude económicamente para ir a estudiar a Buenos Aires, así que ni título tenía" para ejercer la docencia.