Murieron 261 personas por coronavirus en el país y detectaron 9.608 nuevos casos

Otras 261 personas murieron y 9.608 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras un estudio realizado por la Universidad de Oxford evidenció que las personas infectadas tienen pocas posibilidades de volver a contraer la enfermedad por lo menos en los siguientes seis mesesEl Ministerio de Salud indicó que son 4.187 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,6% en el país y del 60,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Este viernes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.305 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 410; en Catamarca, 12; en Chaco, 256; en Chubut, 343; en Corrientes, 164; en Córdoba, 982; en Entre Ríos, 253; en Formosa 3; en Jujuy, 21; en La Pampa, 88; en La Rioja, 58; en Mendoza, 317; en Misiones, 3; en Neuquén, 321; en Río Negro, 201; en Salta, 166; en San Juan, 471; en San Luis, 378; en Santa Cruz, 248; en Santa Fe, 1.757; en Santiago del Estero, 252; en Tierra del Fuego, 127; y en Tucumán 472.En este contexto, un estudio publicado por la Universidad de Oxford indicó que las personas infectadas con coronavirus tienen pocas posibilidades de volver a contraer la enfermedad por lo menos en los siguientes seis meses.Esta investigación a gran escala sobre la inmunidad frente a un eventual nuevo contagio de Covid-19 fue realizada en colaboración con los Hospitales Universitarios de Oxford, aunque aún no fue revisada de forma independiente.Sus resultados confirman lo que observan muchos profesionales de la salud con respecto a que más de 57 millones de personas en todo el mundo se infectaron con el virus SARS Cov-2, pero los casos de reinfección siguen siendo relativamente pocos.En Argentina, en tanto, el ministro de Educación,, con distanciamiento y protocolos debido a la pandemia de coronavirus, y aseguró que más de 250 mil alumnos ya regresaron a las aulas en todo el país, donde "no se detectó un abandono escolar masivo"."Tenemos todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", sostuvo y aclaró que eso "no implica retomar las clases como eran antes" del inicio de la pandemia de coronavirus.El ministro refirió la experiencia de países europeos y mencionó el caso de Francia, donde "en las universidades no hay clases presenciales, pero en los liceos realizan un día en las escuela y un día en el hogar para sostener el distanciamiento y no saturar los medios de transporte".En Argentina, "hoy, la mitad de las provincias tienen clases presenciales de alguna forma, principalmente los últimos grados del primario y secundario", detalló, y explicó que corresponde a cada jurisdicción desplegar la estrategia de vuelta a las clases presenciales "cumpliendo los protocolos que permiten ese regreso".Por su parte,"Como siempre, con las decisiones de (la ministra de Educación porteña, Soledad) Acuña nos enteramos por los medios, nunca habla primero con las y los docentes, lo cual resulta lógico porque por sus declaraciones la ministra desprecia a las maestras y maestros", dijo a Télam Mariano Denegris, prosecretario de Prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).Denegris sostuvo que desde el gremio se espera que el jefe de Gobierno porteño, Horacio "Rodríguez Larreta le pida la renuncia a Acuña y la próxima ministra que ponga antes de tomar las decisiones hable con la comunidad, docentes y especialistas y después con los medios".En el plano internacional, las vacunas tomaron renovado protagonismo en un mundo que las espera con ansiedad creciente para acabar con la pandemia, que volvió a romper récords de contagios y muertes y se tornó particularmente dramática en Estados Unidos.Varios países de Europa y algunos de Latinoamérica anunciaron hoy esbozos de planes de inmunización y más de un millón de personas ya fueron inoculadas "de urgencia" en China.Todo, en medio de un recrudecimiento del flagelo que sigue rompiendo barreras de enfermos y forzando a nuevas restricciones, muchas resistidas por Gobiernos que insisten en priorizar su economía.Alemania, Francia, Italia, Austria, el Reino Unido, Bélgica y Grecia tienen en vigencia estrictos confinamientos en una problemática segunda ola que sacude a Europa.Estados Unidos, que espera comenzar la vacunación a fines del año mediante sus créditos locales Pzifer y Moderna, sumó hoy otros 187.833 casos para un total de 11,7 millones y 2.015 decesos (252.500 totales), y sometió al enorme estado de California al toque de queda.