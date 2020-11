Para la Directora de Educación bonaerense los docentes "son parte de la solución"

Directora general de Cultura y Educacin bonaerense, Agustina Vila.

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, aseguró que para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires “los docentes son parte de la solución de los problemas”sostuvo Vila en declaraciones a Radio Provincia.La funcionaria destacó que desde su gestión se recuperaron "mesas que no estaban activas" en las que se trabajó "no solo lo vinculado a las cuestiones salariales, sino a la dimensión formativa y las problemáticas generales de la enseñanza y el aprendizaje”.”, consignó.Vila cuestionó que “los últimos 4 años no se caracterizaron por el fortalecimiento de la educación, se redujo el presupuesto y sin inversión no hay infraestructura, salarios ni carrera docente”.La directora ratificó que para el ciclo lectivo 2010 “se contempla no solo la cuestión presencial sino también la no presencial porque lamentablemente el virus nos va a acompañar varios meses aunque llegue la vacuna”.