Cuántas veces vemos discursos de odio en Facebook

Un 0,10% en Facebook adquiere dimensin al considerar que la plataforma tiene 2.700 millones de usuarios.

Las nuevas polticas de contenidos prohiben la negacin del holocausto, entre otros puntos.

Cmo detectar discursos de odio en memes Una de las complicaciones para la detección del lenguaje que incita al odio se produce en los memes, al combinar imagen y texto, por lo que las herramientas de inteligencia artificial deben comprender el sentido integral de ambos mensajes.



Mike Schroepfer, director de Tecnología de Facebook, explicó que para tal fin crearon las Inserciones de Integridad de la Publicación en Conjunto (WPIE, por sus siglas en inglés), una representación universal pre-entrenada del contenido para evitar problemas de integridad.



“La combinación de texto e imágenes dificulta la tarea de la IA para determinar si existe una intención de ofender”, explicó Schroepfer, porque también “puede disfrazarse con sarcasmo, o con imágenes aparentemente inofensivas que se perciben de forma diferente según la cultura, la región o el idioma”.



Contó que para manejar mejor estos desafíos, implementaron un nuevo marco de aprendizaje reforzado”, que en lugar de depender de un conjunto de datos estático (y, por lo tanto, limitado) fuera de la Internet, “usa datos de Internet, del mundo real, de nuestros sistemas de producción para optimizar los modelos de IA que detectan el lenguaje que incita al odio”.



“El funcionamiento de las WPIE consiste en entender los distintos tipos de infracción, las modalidades e incluso el momento de publicación del contenido”, señaló y dijo que la última versión está entrenada con más infracciones y más datos en general.



Contó que también usan aprendizaje autosupervisado de las publicaciones para crear una representación universal pre-entrenada del contenido y así evitar problemas de integridad.



“Tenemos mucho trabajo por delante. El reto de detectar el lenguaje que incita al odio no es solo complicado, sino que no deja de evolucionar. Un elemento nuevo de lenguaje que incita al odio puede no parecerse a los ejemplos anteriores porque hace referencia a una tendencia nueva o a una noticia reciente”, detalló.



Para concluir sostuvo que con una IA más flexible y adaptativa, podrán seguir consiguiendo avances reales.

Facebook detalló por primera vez en un informe el porcentaje de veces que las personas ven contenido infractor dentro de la red social, como ataques directos por orientación sexual o identidad de género, y estimó que entre julio y septiembre “de cada 10.000 visualizaciones de contenido, de 10 a 11 incluyeron discurso de odio”., pero que adquiere dimensión al considerar que es la plataforma más grande del mundo, con 2.700 millones de usuarios.La red social se dedicó a medir cuántas piezas dañinas pueden verse en Facebook e Instagram al explicar que la mayoría de las veces el contenido no se distribuye de manera uniforme porque, por ejemplo, un contenido puede volverse viral y ser visto por muchas personas en muy poco tiempo, mientras que otro podría permanecer un largo tiempo en Internet y solo ser visto por pocos usuarios.Como resultado de su análisis en el tercer trimestre,Para revisar estos contenidos la plataforma combinó reportes de usuarios con herramientas de inteligencia artificial (IA), con las cuales, explicó Mike Schroepfer, director de Tecnología de Facebook.Así lo explicó la empresa al presentar el Informe trimestral de Cumplimiento de Normas Comunitarias, luego de que Mark Zuckerberg, CEO y fundador, compareciera el martes ante el Senado de Estados Unidos para explicar aspectos vinculados a la moderación de contenidos dentro de Facebook, en una conferencia virtual junto con el CEO de Twitter, Jack Dorsey.Allí, el senador republicano Lindsey Graham les dijo a ambos directivos: "Parece que ustedes son los editores finales”, cuestionando la distribución de determinadas noticias en ambas plataformas.Uno de los puntos más álgidos de esa comparecencia fue cuando el senador demócrata Richard Blumenthal le preguntó a Zuckerberg si se comprometería a anular la cuenta de Facebook del exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca Steve Bannon, después de que éste pidiera en un video publicó en esa red la “decapitación” de dos altos funcionarios estadounidenses.“No, senador. Eso no es lo que nuestras políticas sugerirían que deberíamos hacer en este caso”, respondió Zuckerberg, aunque el video sí fue eliminado por la red social.Facebook explica en su informe que “definir el discurso del odio no es simple, ya que hay muchas opiniones diferentes sobre lo que constituye”, por lo que señala que “los matices, la historia, el idioma, la religión y las cambiantes normas culturales son factores importantes a considerar”.“Basándonos en los aportes de diversos expertos y líderes a nivel mundial,, detalla el documento.De todas formas, aclara, las nuevas normas sobre contenidos "llaman a la violencia contra migrantes”, “prohiben la negación del holocausto”, y actualizan sus “políticas para tener en cuenta ciertos tipos de incitación implícita al odio, como el contenido que describe la cara negra o estereotipos sobre los judíos que aluden a que controlan el mundo”., resumió Arcadiy Kantor, gerente de producto de Integridad, en una rueda de prensa de la que participó Télam. Y aclaró que se le da prioridad al contenido más crítico para que sea revisado en función de factores como la viralidad, la gravedad del daño y la probabilidad de infracción.Si bien la inteligencia artificial juega un papel relevante en la revisión de este tipo de contenidos, también ayudan los reportes de usuarios, que se revisan en más de 50 idiomas.Las personas, según el informe, también suelen informar de contenido “que no les gusta o con el que no están de acuerdo”, pero que “no infringe” sus políticas.Facebook cuenta con más de 35.000 personas especializadas en seguridad y, según concluyó en el informe, continuará revisando sus políticas para que reflejen las tendencias sociales cambiantes.