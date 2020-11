Quirós ratifica el inicio de clases el 17 de febrero en la Ciudad y los gremios denuncian que no hubo "consenso"

Desde la Ciudad planifican el regreso a clases el prximo 17 de febrero.

El ministro de Salud porteño,, lo que fue rechazado por gremios docentes que señalaron que la decisión "no cuenta ni con consultas ni con consensos" de ningún sector."Como siempre, con las decisiones de (la ministra de Educación porteña, Soledad) Acuña nos enteramos por los medios, nunca habla primero con las y los docentes, lo cual resulta lógico porque por sus declaraciones la ministra desprecia a las maestras y maestros", dijo a Télam Mariano Denegris, prosecretario de Prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).En ese sentido, puntualizó que "el único objetivo que tiene este planteo de la vuelta a clases, no sabiendo cuál va a ser la realidad epidemiológica de febrero, es hacer marketing en los medios".Por su parte, Jorge Adaro, secretario adjunto de la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), consideró que "la ratificación de un inicio del ciclo lectivo adelantado no cuenta ni con consultas ni con consensos con ningún sector".En declaraciones a El Destape Radio, el gremialista salió así al cruce de la ratificación por parte de Quirós de que en el distrito las clases volverán de manera presencial el próximo17 de febrero."Las clases presenciales estarán adaptadas a las condiciones epidemiológicas que haya en ese momento, ya sea que la curva (de contagios) está muy controlada o en caso de que haya rebrote", indicó Quirós en su habitual conferencia de prensa de los viernes sobre la situación del coronavirus en la Ciudad."Para hacer un inicio de clases y hacerlo tan pronto deberían garantizar cosas que no han resuelto como la falta de personal auxiliar y las condiciones edilicias de las escuelas", puntualizó Adaro tras los dichos de Quirós.En el mismo sentido, el dirigente de Ademys indicó que "adelantar en 15 días el inicio del ciclo lectivo es más para la tribuna que algo que tenga efectos prácticos concretos".En vista de la ola de rebrotes de coronavirus en Europa, el gremialista opinó que "para adelante es necesario pensar en un sistema dual por nuevas olas de contagios, que requiere inversión presupuestaria para que no nos encontremos como sucedió este año con alumnos sin computadoras y docentes sin conectividad".El gremialista se refirió así a las críticas de Acuña durante un encuentro virtual de Juntos por el Cambio mediante la plataforma Zoom del pasado 8 de noviembre, cuando dijo que las personas que eligen la carrera docente "son de los sectores cada vez más bajos" de nivel "socioeconómico", "cada vez más grandes de edad" y que eligen la docencia "como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".