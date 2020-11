La comunidad de la maternidad Ana Goitía realizó un festejo por su 70 aniversario

En el Hospital trabajan 330 profesionales, y ms de 200 alumnos de grado y posgrado desarrollan su formacin.

Cumple 70 aos el Hospital Ana Goitia, uno de los pioneros en cuidados materno infantiles

Centenares de vecinos del partido bonaerense de Avellaneda, trabajadores y profesionales de la Salud participaron del festejo por los 70 aos de la inauguracin del Hospital.

Durante la transmisión, que se pudo seguir a través de las plataformas Zoom y Youtube, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó: “un cariñoso saludo y felicitaciones a todos los trabajadores, profesionales y no profesionales de ese extraordinario lugar que es el Ana Goitía, un hospital materno infantil ejemplo no solo para la provincia de Buenos Aires, sino de la Argentina”.La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, aseguró que “es emocionante acompañar estos 70 años para los que admiramos la obra de Ana Goitía, en este tiempo el programa de los primeros mil días tiene un rol fundamental para garantizar los derechos de cada mujer en la maternidad”.“Estamos llevando al proyecto una ley que nos permite hacer realidad el sueño de Eva Perón y Ana Goitía que es un ejemplo de por dónde tenemos que marchar las mujeres en Argentina”, completóCecilia Varela, jefa de Tocoginecología de ese centro de Salud donde trabaja hace 41 años dijo que “es una maternidad a escala humana en la que entre el problema y la solución, el proyecto y la realidad, hay muchas manos abiertas llenas de amor y solidaridad para afrontar la responsabilidad que nos otorgan miles de familias bonaerenses para que cuidemos su futuro”.Entre los funcionarios que dejaron su mensaje estuvieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz; la diputada nacional Magdalena Sierra; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi y el embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamae.Con una residencia para madres cuyos bebés deben permanecer en cuidados de neonatología, un departamento especializado en embarazo adolescente y otro de psicología perinatal, áreas en las que fue pionero en la provincia de Buenos Aires hace más de dos décadas, el hospital Materno Infantil Ana Goitia de Avellaneda cumplió 70 años esta semana.En el Hospital trabajan 330 profesionales, y más de 200 alumnos de grado y posgrado desarrollan su formación en las carreras que allí se dictan anualmente, como medicina en obstetricia y ginecología y prácticas de enfermería, y desde el 2014, la residencia de obstétricas, además de ser establecimiento pionero en psicología perinatal.En la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal se atendieron a más de 10.000 bebés prematuros o de bajo peso, brindando una atención especializada y humanizada ya que las madres cuentan con una residencia donde permanecer durante la internación del bebé.