Familiares escuela Mariano Acosta consideran "inadmisible" dictar clases plazas porteñas

Familiares escuela Mariano Acosta consideran "inadmisible" dictar clases plazas porteas

"Resulta una exposición al contagio inaceptable el dar clases al aire libre en una ciudad con plazas llenas de gente que no cumple la cuarentena, ni los protocolos de salud, porque es justamente el Gobierno de C.A.B.A. quien lo permite y lo alienta", agrega la agrupación de familiares de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 Mariano Acosta, ubicada en el barrio porteño de Balvanera."Ahora quieren mandar a les chiques a estudiar a las plazas. Muestran imágenes de supuestas plazas impecables que solo existen en contados barrios de la ciudad", añade.Asimismo, considera que la propuesta del Gobierno porteño es "para mostrar iniciativa y decir que no les permiten dar acceso a la educación a les más vulnerables, cuando estes han sido a abandonades sistemáticamente por su gobierno durante años"."El derecho a la educación es responsabilidad del estado, y el derecho a la salud también. No aceptamos negociar uno por otro", completa el comunicado de FOA.