Ambientalistas piden cambios para la "nueva normalidad" que permitan enfrentar la crisis climática

a seis meses de declararse el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar su propagación."Cuando surgió la pandemia quedó demostrado que se dio por la destrucción de los ecosistemas y cómo eso impacta en la gente. Tenemos que tratar de vincular la pandemia con la crisis climática porque hay que resolver esta y evitar futuras pandemias", dijo a Télam Nicole Becker, integrante de Jóvenes x el Clima.El abogado ambientalistaseñaló, a su vez, que "este virus tiene origen en la degradación de los territorios silvestres. La pandemia claramente tiene orígenes zoonóticos y parece que no hay debate sobre eso, sino que se busca como solución profundizar lo que nos trajo hasta acá"., investigadora del Conicet y especialista en cambio climático, indicó al respecto que "la pandemia dejó en evidencia cómo se conectan la degradación ecosistémica, los virus zoonóticos y el cambio climático. No se trata de un discurso, esta relación está probada científicamente".El 9 de septiembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó los datos y hallazgos científicos más recientes relacionados con el cambio climático y advirtió que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentran en niveles récord y las emisiones de dióxido de carbono ya están alcanzando los niveles previos a la pandemia.En el informe "United in Science 2020", los especialistas internacionales alertaron que los últimos cinco años fueron los más cálidos registrados y se espera que los próximo 5 sean aún más calurosos, lo que traería "impactos crecientes e irreversibles" a los glaciares, los océanos, la naturaleza en general, las economías y las condiciones de vida humanas."El informe dice que hubo una reducción de 7% de emisiones de gases de efecto invernadero en la pandemia por el cese del transporte y el parate económico a nivel mundial, pero eso no impacta en nada en la concentración que ya existe", aclaró Bueno.La investigadora del Conicet insistió en que "la reducción tiene que ser sostenida en el tiempo sino no tiene impacto. Necesitamos ese 7% de descenso todos los años para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París".Asimismo, explicó que a nivel internacional los científicos ya establecieron que se deben reducir en un 50% las emisiones para 2030 y llegar a ser carbono neutral para 2050.Ante este escenario, los activistas ambientales vieron con preocupación los incendios que se dieron desde agosto en varias provincias del país, sobre los cuales el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) explicó que el 95% fueron producidos por intervenciones humanas como la preparación de áreas de pastoreo con fuego, fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y abandono de tierras."Vemos los incendios con mucha preocupación porque es el agronegocio que sigue actuando de la misma manera. La ley de humedales es fundamental pero esta acechada por los grandes lobbys del agro, el sector inmobiliario y la minería", aseguró Viale y resaltó que la deforestación es uno de los principales problemas ambientales de Argentina."Mientras todos estábamos encerrados durante la cuarentena hubo un proceso récord de deforestación en el Gran Chaco, en las provincia de Chaco, y en Salta, Formosa y Santiago del Estero por la expansión de la frontera agrícola", precisó.Elllamó a "reflexionar sobre qué estamos haciendo como sociedad y como sector productivo" a partir de los incendios."El sector agropecuario es fundamental para el país, pero es necesario encarar un desarrollo sostenible", aseguraron a Télam desde la cartera que conduce Juan Cabandié.En este contexto, los especialistas ambientales sostuvieron que es necesario repensar una "nueva normalidad" tras la pandemia para poder enfrentar los problemas que se generaron en el medio ambiente hasta la actualidad."No queremos volver a la misma normalidad con la excusa de la reactivación económica. Si no aprendemos nada de esta pandemia será decepcionante. Tenemos que saber que no es por acá. Necesitamos un plan, no digo que sea un cambio para mañana, pero sí tener un plan a largo plazo", sostuvo Becker.En su nuevo libro junto a la reconocida socióloga Maristella Svampa titulado "El colapso ecológico ya llegó", Viale propuso realizar un pacto ecosocial para encarar la recuperación tras la pandemia."¿Cómo va a ser la vuelta a la normalidad? ¿la misma que nos trajo hasta acá? Hay que conjugar la justicia social con la justicia ecológica. Es el momento de hacerlo, de repensar el modelo productivo. Hay que hacer una transición ecológica radical pero con una mirada social", afirmó el abogado.En ese sentido, evaluó que "a medida que pasan los años, seguimos iguales con una acción climática no consistente. Se necesita mucho dinero y tiempo para la transición energética que reduzca la emisiones. En la medida en que lo prorrogamos por intereses económicos y políticos, la ventana de oportunidad es más chica".