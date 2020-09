Sociedades médicas lanzan una campaña para prevenir la diabetes ante aumento de casos de sobrepeso

Una campaña para prevenir la diabetes con mensajes de concientización sobre el peligro que representa esta enfermedad, padecida por unos tres millones de argentinos, fue lanzada por diversas sociedades médicas ante el aumento de casos de sobrepeso y obesidad y la disminución de las consultas y controles por temor al coronavirus.La campaña "Más que glucosa" para concientizar sobre los riesgos asociados a esta enfermedad fue lanzada en conjunto por la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Cardiología, Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Nefrología y el laboratorio AstraZeneca.Clara Musso, endocrinóloga especializada en diabetes y coordinadora del área en la Fundación Favaloro, dijo a Télam que como resultado del encierro provocado por la cuarentena "el 57% de los argentinos aumentó de peso, un 80% aumentó entre 1 y 3 kilos y 3,5% aumento más de cinco kilos".En este aspecto, comentó que el sobrepeso y la obesidad es una de las causas de la diabetes "por lo que puede ser que haya personas que estén con la enfermedad y no lo sepan".Musso advirtió además que disminuyó un 53% las consultas de las personas con diabetes en esta cuarentena por lo que "no sabemos como estarán cuando todo esto termine"."Tampoco asistieron para hacerse análisis, por lo que prevemos que cuando se liberen todas las actividades nos vamos a encontrar con muchos casos de diabetes", dijo la especialista.Según los últimos datos en la Argentina, el 12,7% de la población padece de algún tipo de diabetes, es decir unos tres millones de personas, aunque se estima que uno de cada dos personas no sabe que tiene la enfermedad.La diabetes, además de ser una enfermedad que genera otro tipo de complicaciones como enfermedades cardiovaculares o rernales, es una de las principales comorbilidades asociadas al agravamiento de casos de coronavirus.Musso destacó que esto es así porque "provoca un deterioro inmunológico y hay una reacción del sistema inmune que esta alterada frente a la agresión del virus, reacciona diferente y las personas con diabetes están más expuestas".Esta situación se repite con las personas obesas quienes "tienen una hipoventilación, es decir una entrada de aire con más dificultad a nivel de sus pulmones".Y agregó que "no importa la edad, en las personas con un alto nivel de masa corporal el impacto de la Covid-19 será mayor".Por su parte, Augusto Lavalle Cobo. cardiólogo y coordinador del servicio de Cardiología Clínica en el Sanatorio Finochietto, dijo a Telam que hay una relación directa entre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La persona con altos niveles de glucemia tiene tres veces más riesgo de contraer infarto de miocaradio o un ACV".Lavalle Cobo aseguró que a raíz de la disminución de las consultas, el sedentarismo y el sobrepeso "seguramente la curva de personas con diabetes aumentará una vez que pase la pandemia"."El problema es que la diabetes no da síntomas y las personas la descubren cuando se hacen algún tipo de control y ya está instalada. Hoy tenemos estrategias para prevenirla, pero hay que empezar con controles tempranos y concientizar a la población sobre esta problemática", dijo el especialista.Bajo la premisa “Hay órganos que sufren y no se ven”, la campaña cuenta con una plataforma de información www.masqueglucosa.com.ar la cual brindará de manera continua material de fácil comprensión para que cualquier persona conozca más a fondo las causas.También ofrece recomendaciones médicas, datos de alimentación y ejercicio físico, consejos para bajar el índice glucémico, e información sobre las posibles enfermedades y complicaciones asociadas a la diabetes.