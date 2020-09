Cuyo: fuertes restricciones abren polémica y las autoridades piden no relajar el cuidado

Muchas provincias aumentaron los controles en rutas en los pasos interprovinciales.

Si bien la región concentra algo más de 17 mil casos entre las tres provincias, la cuestión delgeneró críticas y protestas de productores agropecuarios en San Luis, que ahora debe responder ante la Corte Suprema, junto a otros estados por esa decisión ante un amparo.En, con algo más de, el aislamiento obligatorio dejó entre sus saldos negativos un intendente y trabajadores de planes sociales despedidos,, más de un millar de vehículos secuestrados y el escrache público de ciudadanos señalados como casos índice de la enfermedad.La justicia provincial, en tanto, investiga la muerte de, afirmando que se había ahorcado en la celda de la institución.También, tras encontrarlo en la celda de la Comisaría del Menor, de la ciudad de Villa Mercedes, "con la remera", que vestía ese día, "asida a su cuello".En, con más de, el gobernador Rodolfo Suárez anuncióLa ministra de Salud, Ana María Nadal, advirtió días atrás que "si no logramos estabilizar y disminuir la cantidad de contagios, hay que empezar a evaluar y analizar claramente volver a una situación de aislamiento".Nadal sostuvo que "el" con ely apuntó que "el recurso humano también está bajo una exigencia y un cansancio muy importante, que tenemos que considerar para poder dar una respuesta y cuidar la salud como los mendocinos se lo merecen".Mendoza también cosechó insólitas artimañas de habitantes para incumplir la cuarentena que fueron noticia nacional como el caso del matrimonio que fue detenido a fines de marzo al intentar burlar un control policial en el Challao y llevar a sus hijos de 6 y 13 años escondidos en el baúl del auto porque, dijeron, "volvían de un asado y no querían ser detenidos".Otro rebelde fue Facundo Nahuel López, el joven de 21 años que en julio cumplía cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel de San Rafael y que se escapó atando las sábanas y descolgándose por el balcón del cuarto piso. La Justicia montó un operativo para hallarlo y como mintió en su domicilio tuvo que pasar casi un día en la cárcel hasta fijar domicilio real.Por su parte,presentaba unen materia sanitaria por el coronavirus, con muchas posibilidades dede la provincia si no se extreman las medidas.El epidemiólogo e integrante del COE provincial, Eduardo Bazán, le dijo a Télam con respecto a la pandemia que "en estos 6 meses tuvimos dos momentos importantes. El primero fue un brote en una clínica privada con una persona contagiada de Coronavirus luego fallecida, Liliana Ruiz"."Luego tuvimos un segundo brote después de tener 0 casos por Covid a fines de mayo donde comenzó una escalada, y hace alrededor de 15 días tuvimos un pico máximo donde llegamos a cerca de los 1000 casos semanales, aparentemente están bajando", expresó.Para el especialista, una decisión de trascendencia para La Rioja "fue habilitar el Hospital de Clínicas Escuela "Vírgen María de Fátima" que pertenece a la Universidad Nacional de La Rioja y que lo puso a disposición para pacientes Covid y que se encontraba reducido en su capacidad", relató Bazán.Manifestó además que "el Ministerio de Salud invirtió en ese hospital, lo amplió y preparó para Covid y fortaleció todo el sistema de salud con nombramiento de médicos y otros recursos humanos más el equipamiento para prepararlo para Covid, y es insignia de nuestra lucha contra la pandemia.Con respecto a la utilización de plasma, indicó que "La Rioja tuvo una gran experiencia. El Gobierno compró una máquina para la extracción de este en pacientes convalecientes. Hubo gran respuesta de la gente y eso estuvo muy bueno. El ibuprofeno también se implementó con buenos resultados, así como con las ventilaciones no mecánicas".Por último, según el último el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, se confirmaron 20 nuevos casos positivos de coronavirus en, por lo que la cantidad total deal tiempo que la provincia mantuvo estrictas restricciones y cuidados sanitarios que le permitieron tener una menor cantidad de casos en la región al punto que recién el 24 de agosto el gobierno provincial reportó el primer deceso por la enfermedad en el distrito.