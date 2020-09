Con fronteras internacionales cerradas en el NEA, contraste de casos entre Chaco y Formosa

Formosa no registr decesos por coronavirus y las actividades son casi normales en la provincia.

Algunas ciudades tuvieron que volver a incrementar los controles y desandar fases ante la circulacin del virus.

Chaco y Entre Ríos

Gustavo Bordet

Con las fronteras internacionales con Brasil y Paraguay cerradas al tránsito no esencial, las provincias del noreste argentino exhiben a seis meses de iniciado el aislamiento social obligatorio un gran contraste en las cifras de casos confirmados de coronavirus, que van de 97 casos y sin muertos en Formosa a más de siete mil contagios y 252 decesos en Chaco.Así surge en base a un reporte de las corresponsalías de Télam en la región.Las diferencias son tan marcadas que recientemente el gobernador Gildo Insfrán llegó a decir que "l" y afirmó que el único interés de su gobierno es "salvar vidas".A 6 meses de que se estableció el aislamiento, esa provincia no registra fallecidos por coronavirus, ni circulación viral, aunque la fronteriza ciudad de Clorinda se encuentra bloqueada por detectar casos, algunos importados de personas que cruzaban de manera ilegal desde la paraguaya Nanawa.Entre otras actividades permitidas, los fines de semana se puede ir a la Reserva Biósfera de Laguna Oca, que en los últimos 3 fines de semana fue visitada por más de 15 mil formoseños con medidas de bioseguridad.La mayoría de losde Covid-19 se produjeron en Posadas, Puerto Iguazú y Andresito,, y según los reportes oficiales, los casos se dieron por personas que regresaron a la provincia, como camioneros o trabajadores que perdieron sus empleos en otras provincias.Las autoridades sanitarias aseguran que laestágracias al cierre de fronteras con Brasil y Paraguay y el gobernador Oscar Herrea Ahuad solicitó a la Nación que las mismas se mantengan cerradas, pese al pedido de autoridades paraguayas y comerciantes de la ciudad de Encarnación que piden la apertura del puente internacional San Roque González para realizar un "comercio inteligente".En, con alrededor de, el gobernador Gustavo Valdés dispuso el lunes finalizar el asueto administrativo en la capital provincial y el retorno de los servicios estatales, aunque recordó que"En Capital estamos volviendo con la administración pública a brindar servicios con personal esencial. Vamos a tener mesura y movernos lo menos posible para tener un número de contagios menor", alertó tras una semana de asueto para contener el avance del coronavirus.Las localidades de, donde actualmente cerca de un 60% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas pero con "disminución de enfermedades respiratorias", tuvo alrededor dey de los más de dos mil recuperados, apenas un centenar donó plasma para otros pacientes.Las ciudades deregistran circulación comunitaria y la mayor cantidad de casos, por lo queAnte ello, el gobernador Gustavo Bordet señaló que "como aprendimos desde que comenzó la pandemia, a mayores habilitaciones debemos responder con mayor responsabilidad, individual y colectiva".En tanto, el sistema sanitario se encuentra "sustentable y con capacidad de atención", apuntaron fuentes del Gobierno.El gobernador Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Economía, Hugo Ballay, fueron algunos de los funcionarios que dieron positivo. Bordet pidió respetar las medidas de cuidado y una "activa participación de todos los sectores de la sociedad" en tiempos "de reforzar los lazos de solidaridad y la unión de todas y todos".Además, por fin de semana, se registran más de 100 denuncias en cada ciudad grande de Entre Ríos por realizar fiestas clandestinas, eventos sociales y torneos deportivos, además de grandes reuniones sobre costaneras y parques.Desde que empezó la pandemia de coronavirus, hasta hoy se registraron en totalen la provincia de, de los cuales 6.113 ya recibieron el alta médica; mientras que se produjeronde personas diagnosticadas por el virus, según el informe de hoy del Ministerio de Salud Pública de Chaco.Según este último, "los últimos cinco decesos corresponden a tres hombres de 59 y 60 años y a dos mujeres de 70 y 76 años de edad. Dos de ellos se encontraban internados en el Hospital "Dr. Julio C. Perrando" de Resistencia y tres, en sanatorios privados de la ciudad capital.El parte epidemiológico provincial diario fue brindado en conferencia de prensa por el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio Plichta y la directora del Centro Dermatológico provincial, Viviana Escobar.