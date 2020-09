El barbijo, protagonista de la campaña de concientización de los medios públicos

"Para cuidar y cuidarte, para salvar y salvarte, para querer y quererte"

Desde la Secretaría de Medios y Comunicación Pública iniciaron la campaña de concientización “Seguí Cuidándote” para recordar la importancia de utilizar barbijo en el marco de la lucha contra la pandemia por coronavirus."Tapabocas, máscara, llamalo como quieras pero no te lo olvides", dice una voz en off mientras se suceden imágenes de barbijos que en su mayoría fueron creados especialmente para este nuevo spot.El objetivo es reforzar la importancia del uso de los tapabocas en zonas con transmisión local o comunitaria de COVID-19."Lo que importa es usarlo siempre. Para cuidar y cuidarte, para salvar y salvarte, para querer y quererte", afirma el spot.El barbijo Atom Protect , desarrollado por un equipo de jóvenes investigadores del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, es el primero que aparecer en escena.Gracias al trabajo que realizaron las científicas y científicos en conjunto con la pyme textil Kovi, que crearon telas con la capacidad de inhibir en cinco minutos el agente patógeno que causa el COVID-19, fue posible el "súperbarbijo".Es fundamental recordar que el uso de barbijo casero en situaciones puntuales es una medida adicional y no reemplaza al distanciamiento social ni al lavado de manos.