Coronavirus: 197 personas murieron y el total asciende a 12.656 en el país

El aislamiento se extiende hasta el 11 de octubre

Las cifras por provincias

La mirada de los expertos

Provincia de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

El coronavirus en el mundo

El, a través de un mensaje enviado por redes sociales en el que advirtió sobre el crecimiento de los casos en las provincias, en una jornada en la que se reportaron 197 muertes y 11.945 nuevos contagios de coronavirus.En la provincia de Buenos Aires hoy se registraron 5.708 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.070; en Catamarca, 6; en Chaco, 104; en Chubut, 56; en Córdoba, 716; en Corrientes, 35; en Entre Ríos, 181; Jujuy, 256; en La Pampa, 14; en La Rioja, 152; en Mendoza, 578; en Misiones, 3; en Neuquén, 150; en Río Negro, 217; en Salta, 450; en San Juan, 15; en Santa Cruz, 107; en Santa Fe, 1.347; en Santiago del Estero, 137; en Tierra del Fuego, 70; y en Tucumán 496.En este contexto, se anunció la extensión del aislamiento hasta el 11 de octubre, en un mensaje en el que el Gobierno advirtió que "la pandemia no permite descuidos", sobre todo en un momento en que "la ciudadanía comienza a relajarse" aunque los casos de coronavirus siguen creciendo en América.Además, recordó que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero que "el mapa cambió" y ahora "el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias", cuando antes era el 7 por ciento.Para graficar, citó, como las provincias que "más casos acumularon en los últimos 15 días".Además, indicó que ocho de esos distritos "muestran una alta tensión en su sistema de salud".Por su parte,desde que comenzó la pandemia emitieron hoy un comunicado, en el que alertaron sobre la gravedad de la situación en Argentina, expresaron su preocupación porque las diferencias partidarias no pongan en riesgo las estrategias sanitarias e hicieron un llamado a la responsabilidad individual pero también a los gobiernos a tomar medidas concretas.El virus no es oficialista ni opositor. La estrategia sanitaria para enfrentarlo, tampoco", señaló la carta difundida este viernes en la que expertos y expertas señalaron que ven con "preocupación" que las diferencias partidarias "comiencen a enturbiar la política sanitaria, situación que pondría en grave riesgo la respuesta a la pandemia".El comunicado público, que lleva el título "Depende de todos nosotros", señaló la importancia de la responsabilidad individual y enumeró una serie de acciones con las que cada persona pueda ayudar a "reducir la propagación del virus".Entre ellas mencionó la consulta precoz en caso de presentar síntomas, reducir salidas no indispensables, mantener los 2 metros de distanciamiento físico, usar correctamente la mascarilla tapa nariz-boca-mentón, lavarse periódicamente las manos y ventilar ambientes.Mientras tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que el aislamiento continuará sin cambios en los municipios del conurbano , aunque se habilitará la construcción privada bajo estrictos protocolos.Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Kicillof sostuvo que "el virus se sigue expandiendo", por lo que consideró que no es momento de "flexibiizar" el aislamiento, pidió a la población "no aflojar aún estando cansados" y adelantó que los distritos del interior se seguirán manejando por fases de acuerdo a su situación epidemiológica."En los los municipios del conurbano se observó en las últimas semanas una relativa estabilidad de casos, incluso una leve baja, pero a niveles altos; la situación es grave, son 4.700 casos promedio diarios y es mucho, no nos podemos conformar; el objetivo es bajar los casos", graficó.Consideró que "dada la gravedad, no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera sistemática, lo haremos cuando los casos bajen".El Gobierno porteño, por su parte,, mientras que prevé la apertura de los patios y terrazas de los locales gastronómicos, habilitar las obras de construcción de más de 5.000 metros cuadrados y las celebraciones religiosas de hasta 20 personas.En el plano internacional, el mundo vivió otra jornada en vilo por la pandemia, con un aumento de casos especialmente alarmante en Israel y el Reino Unido,de que el número de 50.000 fallecidos semanales por la enfermedad es inaceptable.El organismo hizo esa consideración mientras el planeta se acercaba al millón de decesos y alertó que el flagelo aún "tiene un largo camino por recorrer".A su vez, estimó que pese a que las curvas de mortalidad y contagios parecen estabilizarse, esconden aumentos a niveles regionales y locales, y sentenció que no se puede "admitir 50.000 muertes a la semana como una cifra aceptable".Desde el inicio de la pandemia a principios de diciembre pasado en la ciudad china Wuhan, donde se detectó el primer caso, el mundo acumula más de 30 millones de infectados mientras las muertes totalizan 943.433, según indicó el organismo con sede en Ginebra mediante un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.Israel ingresó en cuarentena total por segunda vez en el año y el Reino Unido también podría reconfinarse, mientras Europa y Medio Oriente lidian con una fuerte segunda ola de contagios.El Gobierno británico no descarta una cuarentena general tras la duplicación semanal de internaciones y confinó más áreas de Inglaterra afectadas por el rebrote.